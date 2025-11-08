¡Ö¿§µ¤¤¬¾è¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×´ä¾ëÞæ°ìà¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¥Ö¥ë¡¼¤Î°¦¼Öá¤Ë¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Æ¤ë¡×¡Ö²£´é¤â¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö¤ªÍÎÉþ¤Î¿§¤âÆ±¤¸¤ÆºÇ¹â¡×¤ÎÀ¼
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥ß¥Ë¡Ö¤µ¤é¤Ë¥«¥¹¥¿¥à¡×
¡¡¥ì¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢ÇÐÍ¥¤Î´ä¾ëÞæ°ì(74)¤¬¤ªÞ¯Íî¤Ê°¦¼Ö¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¡Ú¥«¥¹¥¿¥à¼Ö¡Û´ä¾ëÞæ°ì¤Î¥ª¥·¥ã¥ì¤¹¤®¤ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥ß¥Ë¤¬¤µ¤é¤Ë¥«¥¹¥¿¥à¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡À§Èó¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤µ¤ì¤¿°¦¼Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡°¦¼Ö¤Ï±Ñ¹ñ¤ÎÌ¾¼Ö¡Ö¥ß¥Ë¥¯¡¼¥Ñ¡¼¡×¤Ç1999Ç¯¸ÂÄê¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥ß¥Ë¡£¥Ü¥Ç¥£¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÆâÁõ¤ä¥·¡¼¥È¤â¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¥Ö¥ë¡¼¤ËÅý°ì¤·¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤è¤¦¤À¡£
¡¡¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö#51TV¡×¤Ç¾Ü¤·¤¯¾Ò²ð¤·¡Ö¼Ö²¿Âæ¤«»ý¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤³¤ì¾è¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ³Ú¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¥Ö¥ë¡¼¤Î¥ß¥Ë¤Ç¤¹¤«¤¡¡ÁÁÇÅ¨¡×¡Ö¥ß¥Ë¤Ë¹¹¤Ë¿§µ¤¤¬¾è¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö´ä¾ë¤µ¤ó¤Î²£´é¤â¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö¥ª¥ó¥ê¡¼¥ï¥ó¤Î¥ß¥ËÎ®ÀÐ¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ªÍÎÉþ¤Î¿§¤âÆ±¤¸¤ÆºÇ¹â¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£