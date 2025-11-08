¡Ö¤ª¤Ã¡ª¤¤¤è¤¤¤è¡ª¡×¿Íµ¤¥Ó¡¼¥ëÇä¤ê»Òà¥¢¥¤¥É¥ëÅ¾¿Èá¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤¤¿¤¤¿¤¡¡ª¡×¡Ö¤¹¤²¤¨¡ª´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í¡ª¡×¤ÈÂçÈ¿¶Á
¡Ö¤Ï¤ä¤¯Ì´Ãæ¤Ë¤µ¤»¤Á¤ã¤¦¤Í¡×
¡¡¿Íµ¤¤Î¥Ó¡¼¥ëÇä¤ê»Ò¤ª»Ð¤µ¤ó¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¸øÉ½¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡11·î24Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë6¿ÍÁÈ½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖCURE'T(¥¥å¥¢¥ê¥Ã¥È)¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤òX¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥×¥íÌîµå¡¦ÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤ÎËÜµòÃÏ¡Ö¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡×¤Çà¥Ó¡¼¥ë¤ÎÇä¤ê»Òá¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿»ÍÍÕ¤¹¤ß¤ì¡£
¡¡¡Ö¤³¤ÎÅÙCURE'T¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡¥ß¥ó¥È¥°¥ê¡¼¥óÃ´Åö »ÍÍÕ¤¹¤ß¤ì¤Ç¤¹¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥¥é¥¥é¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö²Ä°¦¤¯¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤AVAM¤µ¤ó¤Î¸åÇÚ¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤Ç¤¤ë»ö¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤¯¤Æ¸÷±É¤Ç¤¹¡¡¥É¥¥É¥¤Ç¶»¤¬¶ì¤·¤¤¤±¤É¡¦¡¦¡×¤È¡¢7¿ÍÁÈ½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖAVAM(¥¢¥Ù¥¢¥à)¡×¤ÎàËåÊ¬á¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤âÊó¹ð¡£
¡¡¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹♡¡¡¤Ï¤ä¤¯Ì´Ãæ¤Ë¤µ¤»¤Á¤ã¤¦¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¿¤¤¿¤¡¡ª¡×¡Ö¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¿www¥Ó¡¼¥ë¤Î¤ª¤Í¡¼¤µ¤ó¡×¡Ö¤ª¤Ã¡ª¤¤¤è¤¤¤è¡ª¥Æ¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤Î¤Í¡×¡Ö¤¹¤²¤¨¡ª´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í¡ª¡×¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¤ä¡×¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤ë¤ó¤À¤è¤©¡Á¡×¤Ê¤É¤Î¥¨¡¼¥ë¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£