ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡¡¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤ªË»¤·¤½¤¦¡×¶Ã¤¡Ö¹ñ²ñ¤Î¡Ä¤¢¤ÎÀ©ÅÙ¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ó¤Ê¤¤¤Î¤«¤Í¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡Ê75¡Ë¤¬8Æü¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥´¥Ã¥É¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¡¡¥¢¥Ã¥³¤Î¤¤¤¤¤«¤²¤ó¤Ë1000²ó¡×¡ÊÅÚÍËÁ°11¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡Ê64¡Ë¤ÎÆ¯¤Êý¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¸½ÂåÍÑ¸ì¤Î´ðÁÃÃÎ¼±Áª¡Ö2025¡¡T&DÊÝ¸±¥°¥ë¡¼¥×¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡×¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¸ì30¤¬5Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¹â»Ô»á¤¬¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Î¾¡Íø±éÀâ¤ÇÉ½ÌÀ¤·¤¿¡ÖÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Í¤¨¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤Î¡£ÁíÍý¤Î¡£¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¤ªË»¤·¤½¤¦¤Ç¡£¸«¤Ê¤¤Æü¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¤¨¡×¤È¹â»Ô»á¤ÎÂ¿Ë»¤Ö¤ê¤Ø¤Î¶Ã¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖËÜÅö¤Ë¸«¤Ê¤¤Æü¤¬¤Ê¤¤¡£¤Á¤ç¤Ã¤Èº£¤Í¤¨¡¢3»þ½Ð¶Ð¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤¢¤Ç¤â¹ñ²ñ¤ÎÌäÅú¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¤¢¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¤¨¡£¼Áµ¿±þÅú¤Î¡×¤Èµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¤â¤¦¼ÁÌä¤¹¤ëÊý¤Î¸ÀÍÕ¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤Ã¤Æ¡¢Î¾ÊýÌÜ¤òÄÌ¤µ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¤¢¤ÎÀ©ÅÙ¤ò¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ó¤Ê¤¤¤Î¤«¤Í¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¹â»Ô»á¤Î¡ÖÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¡Ä¡×¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï»¿ÈÝ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦³À²ÖÀµ¤Ï¡ÖÁíÍý¤¬ÊªÀ¨¤¯Æ¯¤¯¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤ÆÊ¸¶ç¤ò¸À¤¦¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡¢ËÍ¤Ï¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¤À¤Ã¤Æ¤¢¤Î¿Í¼«Ê¬¤Ç¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢Æ¯¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¿Í¤ËÆ¯¤±¤Ã¤ÆÌµÍý¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡³À²Ö¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò°ìÎ§¤ÇÀþ°ú¤¤¹¤ë¤È¡¢Îã¤¨¤ÐÊªÎ®¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÊý¤ÏÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤Îã¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤ÈÆ¯¤¤¿¤¤¡¢²Ô¤®¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¡¢µÕ¤Ë¸À¤¦¤ÈÂ¤«¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢²áÏ«»à¤Ê¤ó¤«ÀäÂÐ¤Ë¥À¥á¤Ç¡¢¤½¤ì¤³¤½¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¹Í¤¨Êý¤Ã¤ÆÂç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤³¤ì¤Ï²¿¤«¹â»Ô¤µ¤ó¤ÎÍÈ¤²Â¼è¤ê¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¯¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È»ýÏÀ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£