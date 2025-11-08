タレントの井上咲楽さんが自身のインスタグラムで、ニュージーランドを訪れた写真を複数投稿しています。

【写真を見る】【 井上咲楽 】NZの写真 “見返しているだけで癒し” 12月のイベントは “80席に900件応募” の大盛況





井上さんは、雪をかぶる険しい山脈を背にしたカフェで、現地の方と軽食を共にしている2ショット写真を投稿。さらに、飛行機の窓から撮影したと思われる氷河湖や、湖の向こう側のそびえる雪の山脈、湖畔に佇む水鳥や、荒野を走る未舗装路など、情感あふれる自然の光景を投稿しています。









最後に投稿している、柿のスライスとヨーグルトが盛られたグラノーラもとても美味しそう。そんな井上さんが12月に開催するイベントは「80席を用意していたのですが、900件以上の応募をいただき、大変驚いております」と、感謝の報告。「外れてしまったみなさん」「来年もイベントをいくつか考えています」と呼びかけていて、フォロワーからは「会いに行きたいです」「また応募します！」という前向きな返事や、ニュージーランドの光景に「笑顔がめちゃめちゃ素敵」「素晴らしい自然！」など、共感の声が多く集まっています。

【担当：芸能情報ステーション】