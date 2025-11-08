お笑いコンビ「爆笑問題」の太田光（60）と田中裕二（60）が7日放送のTBS「A-Studio＋」（金曜後11・00）の取材を受け、「うらやましい」と思うコンビを明かした。

MCの笑福亭鶴瓶と「Kis―My―Ft2」藤ヶ谷太輔がゲストに近しい人にインタビューするなど取材を重ねた上で、スタジオでゲストの素顔に迫るトーク番組。今回はお笑いコンビ「バッテリィズ」のエースと寺家がゲスト出演した。

「爆笑問題」に事前取材をした藤ヶ谷は「ラジオで2人（バッテリィズ）のことをすごく褒めて、凄くうらやましいと思っていると」と明かした。

2組は今年に入ってから交流を重ねた。バッテリィズ主催ライブ「バッテリィズの東京始球式〜2025開幕戦〜」では爆笑問題がゲスト出演。エースは「東京やなぁと思いましたね」と振り返った。寺家は「無理やと思って言いましたよ」とダメ元で出演オファーしたものの、すぐに快諾してくれたと明かした。

藤ヶ谷は「（爆笑問題の）お二人も言ってましたけど“分かるわ〜っていうネタの着眼点。今までたくさん漫才師いたけど、いそうでいなかった”と」と大先輩が絶賛していたことを紹介した。