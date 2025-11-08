MLB機構は日本時間8日、各ポジションで優れた打撃成績を残した選手に贈られる「シルバースラッガー賞」のア・リーグの受賞者を発表し、ヤンキースのA.ジャッジ（33）が「外野手部門」、マリナーズのC.ローリー（28）が「捕手部門」で選出された。前日7日にはナ・リーグが発表され、ドジャースの大谷翔平（31）が「DH（指名打者）部門」で3年連続の受賞を果たした。

同賞は各球団の監督、コーチ（3名）の投票によって決まり、“打撃のベストナイン”とも呼ばれている。

外野手部門で2年連続5回目の受賞となったジャッジは今季、打率.331、53本、114打点、自身初の首位打者を獲得、本塁打・打点は2位。DH部門のブルージェイズ・G.スプリンガー（36）は2019年以来、6年ぶり3回目となった。

捕手部門は捕手としてシーズン最多本塁打、スイッチヒッターでメジャー史上初の60号と歴史的シーズンとなったマリナ−ズのローリーが初受賞。三塁手部門ではガーディアンズのJ.ラミレス（33）が2年連続6回目。



【シルバースラッガー賞 アメリカン・リーグ 受賞者】

一塁手：N.カーツ（アスレチックス）

二塁手：J.チザムJr.（ヤンキース）

三塁手：J.ラミレス（ガーディアンズ）

遊撃手：B.ウィットJr.（ロイヤルズ）

外野手：A.ジャッジ（ヤンキース）、B.バクストン（ツインズ）、R.グリーン（タイガース）

捕手：C.ローリー（マリナーズ）

DH：G.スプリンガー（ブルージェイズ）

ユーティリティ：Z.マッキンストリー（タイガース）

チーム：ヤンキース

