韓国土産の新定番「韓国ダイソー」で買って良かった美容アイテム

韓国旅行での新定番スポット・韓国DAISO。日本のダイソーとはラインナップも違い、人気コスメブランドとのコラボ商品も多数！実際に買って良かったものと、最後にちょっと残念だったものを紹介します。

シートマスク

韓国といえばシートマスク！ ですが、最近では韓国でもけっこう値が張るものが多いんです…。でも、ダイソーに行けば1枚約110円～購入できるから、自分用にもお土産用にもたくさん買えて大満足。

ヴァセリン シートマスクパック 各1,000ウォン

ヴァセリンのパックは安定の保湿力で日本でも人気。国内でも購入できますが、少し割高なので、韓国に行った時に大量買いするのがおすすめ。

レチノールセラムパック 1,000ウォン

韓国で購入して、リピートする人続出。人気のレチノールが配合されたシートマスクは、肌のハリもアップするとの口コミも多数あり。

その他にも、鎮静効果のあるティーツリーが配合されたものや、化粧水とアイクリームがセットになった旅行中にも使いたくなる3ステップ ハイドレーティング美容マスクなど優秀アイテムがたくさん！

個包装セラム

VT COSMETICS スーパーヒアルロン スリーピングマスク 3,000ウォン

ダイソーの個包装セラムは、4~8本入りで3,000~5,000ウォン。VTのリードルショット美容液やたくさんの種類があるのですが、今回は保湿力たっぷりのスリーピングマスクを。こちらも個包装なのでお土産や、旅行中に使用するにも便利。

ニキビパッチ

マデカ21 リリーフスポットケアパッチ 2,000ウォン

最近では、日本でも浸透してきているニキビパッチ。ですが、日本で購入すると1,000円近くするものが多いですよね。韓国ダイソーなら日本でも人気ブランド・マデカ21のニキビパッチを約220円で購入可能。今回、購入したのは初期鎮静＆スポットカバータイプ。ニキビが潰れてしまった後に張るタイプもあるそうです。

リップ

これからの乾燥する季節に貰うと嬉しいリップも2,000ウォン～4,000ウォンほど。旅行中に無くしたり、忘れてしまったときにも買いやすいお値段。

残念だったもの…

ここまで、ダイソーで買ってよかった美容アイテムたちを紹介してきましたが、これだけは残念でした…。飛行機でのむくみや、たくさん歩きまわった足をケアできるかと思って購入したふくらはぎ用の着圧バンド。圧が強すぎて、すぐに使うのをやめてしまいました。

今回、行ったのは江南にあるダイソーです。

SHOP INFO

ダイソー江南本店

住所：ソウル特別市 江南区 江南大路 372 , 1～3F

営業時間：10:00~22:00