¿ÍÀ¸¤Î´ôÏ©¡Ä¡ÖÀê¤¤¡×¤Ç·èÃÇ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡© Çº¤àÁêÃÌ¼Ô¤Ë·Ð¸³¼Ô¤«¤é°Õ¸«¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹Â³¡¹
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î½»µÈÈþµª¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤ÎÀ¸¥ï¥¤¥É¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖBlue Ocean¡×¡ÊËè½µ·îÍË¡Á¶âÍË 9:00¡Á11:00¡Ë¡£Ëè½µ¶âÍËÆü¤ËÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¡ÖÂô°æÀ½Ìô presents ¥ª¥È¥Ê¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤âÁêÃÌ¼¼¡×¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¤ªÇº¤ß¤ò¡¢Blue Ocean¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
10·î31Æü(¶â)¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤Î´ôÏ©¤òÀê¤¤¤Ç·è¤á¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ÎÁêÃÌ¡ä
¸½ºß¡¢»Å»ö¤ò¼¤á¤è¤¦¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍýÍ³¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÍèÇ¯¤³¤Î¤Þ¤Þ»Å»ö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¤Ê¤¤¼«Ê¬¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£Àè·î¤«¤éµá¿Í¤ò¸«¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎË¾¤àÆ¯¤Êý¤ä¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤òÀ°Íý¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ýÆþÌÌ¤Ê¤ÉÉÔ°Â¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤Õ¤È¸«¤¿Àê¤¤¤Ë¡Ö»Å»ö¤Ï¡¢º£¸åÂ³¤±¤ë¤«¼¤á¤ë¤«¤Î¸«¶Ë¤á»þ¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÅö¤¿¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤³¤«¤éYouTube¤ÇËè½µÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¥«¡¼¥ÉÀê¤¤¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÌÇò¤¤¤Î¤Ï¡¢Àê¤¦¿Í¤Ï°ã¤¦¤Î¤Ë¡¢½Ð¤Æ¤¯¤ë¥«¡¼¥É¤¬²¿¤È¤Ê¤¯¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¬¡Ö¸Å¤¤Êª¤ò¼êÊü¤¹¤È¤¡£¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤ÆOK¡£¶âÁ¬ÌÌ¤Ï¿´ÇÛ¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖÂç¾æÉ×¡¢²¿¤È¤«¤Ê¤ë¡ª¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤È¡¢ÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤À·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î»þ´ü¤òÆ¨¤·¤¿¤é¤¤¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÆæ¤Îµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³§¤µ¤ó¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤Î´ôÏ©¤òÀê¤¤¤äÄ¾´¶¤Ç·è¤á¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡© ¼ºÇÔ¤äÀ®¸ùÃÌ¤ò¤ªÊ¹¤¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ê40Âå ½÷À¡Ë
¡ö
¤³¤ÎÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î½»µÈ¤Ï¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤Þ¤¿¡¢ÎÉ¤¤½ê¤Ë¤´ÁêÃÌ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ë¤â¤¤¤í¤¤¤í·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡×¤È¡¢¼«¤é¤ÎÂÎ¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¸ì¤ê»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
½»µÈ¤Ï¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢¡Ê·èÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡Ë¤Û¤Ü·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¡È»þ´ü¡É¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ë»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£
½»µÈ¼«¿È¤Ï¡ÈÄ¾´¶·Ï¡É¤Ç¡Öº£¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡ª¡×¤ÈÆ°¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤¦¤À¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢²áµî¤ËÀê¤¤¤Ç¡Öº£¤¹¤°¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡Ö·ë¶É1Ç¯¤¯¤é¤¤ÂÔ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë¿ÍÀ¸¤ÎÅ¾´¹¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ØÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¿¡ª¡Ù¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÂÎ¸³ÃÌ¤òÈäÏª¡£
¤¿¤À¤·¡¢¡ÖÀê¤¤¤À¤±¤Ç¡Ø¤½¤Ã¤Á¤Ë¿Ê¤â¤¦¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ËÆ°¤¯¤Î¤Ï¡¢¤à¤·¤í´í¸±¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Æ¡×¤È¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤â¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤ÎÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤Î·Ð¸³¤«¤é¡Ö¤â¤¦Íê¤ë¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤ó¤ÊÀê¤¤¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤¢¤Ã¡¢½÷¤Î»Ò¤¬¸«¤¨¤ë¡Ù¤È¤«¡Ä¡Ä¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢·ë¶É¡¢¡Ø¸«¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡Ù¤Ã¤ÆÏÃ¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê°Õ¸«¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î·Ð¸³¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¤À¤«¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤½¤ì¤¬Á´Éô¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢µ¤»ý¤Á¤ÎÁêÃÌÁê¼ê¤¯¤é¤¤¤Ë»×¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ó¤À¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤òº£¡¢»ä¼«¿È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Àê¤¤¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸½ºß¤Î¹Í¤¨¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤Ê¤Î¤ÇÁêÃÌ¼Ô¤µ¤ó¤âÀê¤¤¤À¤±¤Ç·è¤á¤Ê¤¤¤Ç¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤È¤«¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯¡È²¿¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¡ÊÀê¤¤¤Ê¤É¤òÍê¤ëÁ°¤Ë¤Þ¤º¤Ï¡Ë¡È¤³¤ÎÀè¤É¤¦¤·¤¿¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡É¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤¿¤¤¤«¤Ê¡×¤È¡¢ÃúÇ«¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½º£²ó¤ÎÁêÃÌ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î°ìÉô¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡Àê¤¤¤Î·ë²Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¤É¤¦´¶¤¸¤¿¤«¡×
»ä¼«¿È¡¢¥¿¥í¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ÇÀê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¬¾ï¡¹»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Àê¤¤¤ÇÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡ÖÀê¤¤¤Î·ë²Ì¼«ÂÎ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ï¤É¤¦´¶¤¸¤¿¤«¡×¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢·ë²Ì¤¬¡ÖGO¡ª¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤¦¤À¤è¤Í¡ª¡×¤È»×¤¦¤«¡¢¡Ö¤¨¤Ã¡© ËÜÅö¤Ë¡© Âç¾æÉ×¡Ä¡Ä¡©¡×¤È»×¤¦¤«¡£µÕ¤Ë¡¢¡Öº£¤ÏNO¡ª¡×¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¤¤¤ä¤¤¤äº£¤Ç¤·¤ç¡ª¡×¤È»×¤¦¤«¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢º£¤Ï¾¯¤·ÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤è¤Ê¡×¤È»×¤¦¤«¡£¤½¤ÎÀê¤¤·ë²Ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤¦»×¤Ã¤¿¤«¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ÎËÜ¿´¡£ºÇ¸å¤Ï·ë¶É¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤¬·è¤á¤ë¤³¤È¡£¼«¿È¤Î¿´¤Î±ü¤ÎÀ¼¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀê¤¤¤ò³èÍÑ¤µ¤ì¤¿¤éÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê40Âå ½÷À¡Ë
¢¡¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¸ÀÍÕ¤Ë½Ð¤·¤Æ¡¢À°Íý¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±
»ä¤âÄ¹¤¯ÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¸µÈà¤ÈÊÌ¤ì¤ë¤È¤¡¢º£¤ÎÉ×¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤Ê¤ÉÀê¤¤¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Î¾ì¹ç¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤Þ¤ï¤ê¤ÎÍ§¿Í¡¦ÃÎ¿Í¤ËÏÃ¤·¤¿¤ê¡¢ÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¡ª¡×¤È¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ëÀê¤¤»Õ¤µ¤ó¤òÍê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Àê¤¤¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¡ª¡×¡Ö¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡Á¡×¤È»×¤¨¤ë¤³¤È¤ä¡¢¡Ö¤¤¤ä¡¢¤Ç¤â¤³¤ì¤Ï¤³¤¦¤À¤«¤é¡Ä¡Ä¡×¤ÈÁè¤¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¡¢´¶¾ð¤¬ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Àê¤¤»Õ¤µ¤ó¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡Ö¤¦¤Þ¤¯ÏÃ¤»¤Ê¤¯¤Æ¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¡Ö¤¤¤¤¤Î¤¤¤¤¤Î¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¸ÀÍÕ¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤ÇÀ°Íý¤µ¤ì¤ë¤·¡¢Àê¤¤¤Î·ë²Ì¤¬Á´¤Æ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤³¤¦½Ð¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤¸¤ã¤¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡© ¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¡©¡×¤È¹Í¤¨¤ë¡¢¤¿¤À¤Î¤¤Ã¤«¤±¤À¤«¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¿´¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½»µÈ¤µ¤ó¤Î¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Àê¤¤¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÁêÃÌ¤Ç¡¢Âç»ö¤Ê¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÇÇ¼ÆÀ¤·¤Æ·è¤á¤¿¤³¤È¤Ê¤é¡¢¤â¤·¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ö¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤¿¤ó¤À¤·¡¢¤Þ¤¤¤Ã¤«¡ª¡×¤È»×¤¨¤ë¤Î¤Ç¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËÅö»þ¡¢¤¢¤ó¤Ê¤Ëµã¤¤Ê¤¬¤éÁêÃÌ¤·¤Æ¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢Àê¤¤¤Î·ë²Ì¤òËº¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª¡Ê30Âå ½÷À¡Ë
¢¡¡ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ä¡¼¥ë¡É¤°¤é¤¤¤Ë¡Ä
Àê¤¤¤ò¤¹¤ë¿Í¤Ã¤Æ¡¢ÏÓ¤â¤¤¤í¤¤¤í¡¢ºÍÇ½¤â¤¤¤í¤¤¤í¡£Ã¯¤ò¿®¤¸¤ë¤«¤Ï¼«Ê¬¼¡Âè¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï³ØÀ¸¤Î¤³¤í¤«¤é¼«Ê¬¤Ç¥¿¥í¥Ã¥ÈÀê¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾¿Í¤ÎÀê¤¤¤Ï¿®¤¸¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÀê¤¤¤Ï¿®¤¸¤Þ¤¹¡£¿ÍÀ¸¤Î´ôÏ©¤Ç¤ÏÉ¬¤º¼«Ê¬¤ÇÀê¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¢Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¸À¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢Àê¤¤¤ò¿®¤¸¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë»ä¤Ï²áµî¤ËÅ¾¿¦¤ò6²ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤²ñ¼Ò¤Ë¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Î¿¦¾ì¤Ï¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤´±ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÌÀÜ¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤Î¿Í¤È¤â¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡¢¼õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¡ª¡Ê50Âå ½÷À¡Ë
