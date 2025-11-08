【夫side STORY】









子どもが生まれてから、妻は変わってしまいました。

俺がちょっと「朝食はトーストの気分だった」と言っただけで、怖い顔で怒鳴りつけてくるんです。朝からなんでそんなに機嫌が悪いんだよ…。メシがまずくなるだろ…。

俺は一家の大黒柱なんですから、食べたいものを食べたいと言って何がいけないんですかね…。その後も、妻はずっと不機嫌オーラを放っていました。せっかくの食事が美味しくなくなるよ。

「行ってらっしゃい」のときくらい笑顔でいればいいのに、それを言ったらまたイライラをぶつけられました。

はぁ、俺ってなーんてかわいそうなんだろう…。

※この漫画は実話を元に編集しています

プロット:日野光里、コミカライズ:エイデザイン 高木
(フィクション・スタジオ)