※このお話は作者神谷もちさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

彼氏のたくろうと同棲したことで発覚した自分の家族の異常さを、ちはるはどう受け止めるか迷っている。たくろうが電気代の支払いやゴミの分別を指摘してきただけでなく、自分が毎月10万円を親に仕送りをしていることを「普通じゃない」と言ってきたのだ。しかしちはるは幼い頃から社会人になったら仕送りをするのが当たり前と教えられてきたので、それが自分にとっての「普通」なのだと訴えかけるが…。



■私がダメなんだ…

■初めて我が家の普通を疑った…■変じゃないのに…!?どうしてそうなってしまうのでしょう…!? 今、実家に帰ったら何も変わらないのに…！たくろうと同棲したことをキッカケに自分の家族の「普通」が世間の非常識だと気づき、これからちはるは生まれ変わるかと思いきや…。しかし、育った環境というのはその人の考え方の根幹に深く関わっているわけで…、ちはるにとって自分が変化することは大好きな家族を否定することであり、そんな自分を薄情だと思ってしまうのは無理もないのかもしれませんね。いやぁ…、本当に厄介な問題ですね…。(神谷もち)