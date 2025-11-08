総再生回数２１億回を突破したクリエイター集団「こねこフィルム」の看板女優、赤間麻里子（５５）が、このほどスポーツ報知のインタビューに応じた。日本テレビ系ミステリードラマ「良いこと悪いこと」（土曜・後９時）で８日放送の第５話に重要人物として登場する。勢いが止まらない「赤間麻里子」という女優は、どんな素顔の持ち主なのか。難関で知られる「無名塾」出身だが、３０代は３人の子育てに専念し、４０代は乳がん闘病も経験。遠回りしながら５３歳で誰もが知る存在になった。苦しいときも赤間を支え続けたのは、恩師・仲代達矢のある言葉だった。（内野 小百美）

ＳＮＳの総フォロワー数は４３０万人を誇る「こねこフィルム」。超短編映画シリーズで赤間は、コンビニでの年齢確認姿、大女優を装う女優、出欠を取るあねご肌の教師など、数々の“当たり役”を変幻自在に演じてきた。素顔もちょっとこわくて近寄りがたい人なのではないか。会うまでそんな風にイメージしていた。しかし、実際に対面してみると、こちらが戸惑うほど腰が低く、どこかモジモジしている。役のリアリティーが強烈で、取材が始まってしばらく、イメージと実像とのギャップが消えなかった。

そんな赤間が民放の連ドラで新境地を開こうとしている。ネット上ではドラマ好きたちが、さまざまな考察動画などを作成するなど、展開から目が離せない間宮祥太朗、新木優子がＷ主演の「良いこと悪いこと」。小６時のタイムカプセルから将来の夢を描いた色紙とともに出てきた卒業アルバムには黒塗りになった生徒が何人もおり、次々に不可解な亡くなり方をしていく。この事件に昔のいじめが関連していることが分かってくる。

同ドラマで赤間が演じるのは、当時の担任教師で現在、校長先生という役どころ。事件にどう関わっているのかは不明だが、極めて重要な人物として登場する。前回の第４話でも、意味深長な形で一瞬だけ姿を見せており、視聴者の間で「事件のカギを握る人物では？」とざわついた。

赤間は「これまで連ドラに出演しても１話だけというのが多かった。現場に入ってもどこにいればいいのか分からない、居心地の悪さのようなものを感じてきました。最近は変わってきたというか」。それが「こねこフィルム」効果で、すっかり顔も名前も認知。そのことに感謝し、これまで以上に役に集中できることを謙虚に喜ぶ。

「今作のようにひとつの作品を通して、ひとつの役を責任を持ってできる。収録がないときも含め、何か月もずっとその役について考えられることが幸せです。今回はとりわけ難しい役で狩山俊輔監督（チーフの演出）にも相談し、的確なアドバイスに導かれて演じることができました」。ドラマの内容が内容だけに、ネタばれになることは明かせない。

「女優・赤間麻里子」の芝居の土台は「無名塾」で育まれた。役所広司、若村麻由美、益岡徹、滝藤賢一らの演技派を輩出。入るのが難しい俳優養成所として知られる。赤間は１９歳で入った時に仲代に言われた。「飛び抜けた才能、美貌（びぼう）があるわけではない。芝居も普通だ。気は強くも弱くもなく、まじめそうでマイペース。この性格は仕事をする上で長続きするのではないか。もし、演じる情熱を６０歳くらいまで持ち続けられたなら、食べていけるようになるかもな」。そのような内容の言葉だった。

そして芝居を知り、考えるために「戯曲という戯曲を全部読むように」と言われる。可能性を秘めた少数精鋭の一人に選ばれたのだ。ここで、赤間は驚きの行動に出る。仲代が使っていた台本部屋に一時“住んでいた”という。当時、仲代は映画やドラマの仕事に追われ、多忙を極めていた。直接教えてもらうには、朝のわずかな時間しかない。塾生たちにとって師の“争奪戦”。赤間は仲代に直談判する。

「私は遠くから通っていてお金もありません。すごく不公平だと思います」と。すると仲代から「上（台本部屋）が空いてるから、そこでもいいなら」と返ってきた。「仲代さんは冗談半分でおっしゃったのかもしれません。でも私は真剣だったので。小さな通気口くらいしかない、広さ２畳半くらいの部屋。本棚の下で真っすぐに寝れない状態でした」と極狭生活を懐かしむ。しかし、その空間で多くの戯曲を読みあさった。すぐに結果は出なくとも、演じる感性となって蓄えられていった。

約１０年在籍した無名塾時代の先輩（高川裕也）と結婚し、３人の子宝に恵まれた。「３０代は子育てに追われました。子どもを通して得るものは、いっぱいありすぎて。ママ友との交流も学ぶことが多く。心を豊かにしてくれるかけがえのない時間でしたね」。芸能界と離れた中での生活。「子育てに全力を注いで、役者であることを忘れてしまっていたら…。自分はそれまでの人間だった、ということですし」。仲代の言った「情熱」の本当の意味を考え始める。

映画デビューは４２歳。演じる炎は消えていなかった。原田眞人監督「わが母の記」（２０１２年）で無名塾の大先輩、役所が演じる主人公の妻役だった。しかしこの後、乳がんが見つかる。「がんの宣告を受けた時、自分はあの世に行くんだ、と目の前が真っ暗になりました」。再出発した矢先、４０代に病が待っているとは。抗がん剤の激しい副作用とも闘いながら、仕事を続けた。苦しいときも、仲代の言葉を思い出し、「自分に演じる情熱がどこまであるのか」と自問自答し続けた。

そして５３歳にしての大ブレーク。「こねこフィルム」の始まりは、映画の資金づくりを目的にクリエイター集団が軽い気持ちで作った、たばこを巡っての１分足らずの短編だった。「身近にこんな人がいたらどうだろう、みたいなワンシチュエーション（ひとつの場所や状況）で撮ったら１万回も再生して。『えっ！？ １万人が見てるの！？』とびっくり。また別のこんな人がいたら、をみんなで考えながら、怖々始めて続いてきた感じです。まさかこんなこんな流れになるとは、誰も１ミリも思っていなくて」と驚く。２０２３年に誕生し、総再生回数２１億回を突破。４００作品を制作し、その約６割が１００万回再生を超える。緊迫の中、おかしみを誘うものが目立つ。

「私が一番苦手なのがコメディーなんですね。どの役も地に近いものはなくて。でもおかげで名前を覚えていただけた。撮影現場に入っても気持ちが楽というか。以前は演じる前に別の緊張を抱えながらやっていたので、すごくありがたいです」といい、「同時に『こねこフィルム』を通して知ってくださった方々を裏切らないよう。ドラマや映画のどの役も覚悟を持って演じなければ、と思いますね」。大病を告げられ、命の淵を知った人はいま、出会った役に、ありったけの生命力を吹き込む。師・仲代から授かった「情熱」は１９歳のときより、５５歳のいまの方が熱い。

◇赤間 麻里子（あかま・まりこ） １９７０年８月２６日、神奈川県生まれ。５５歳。私立の音大を経て、本格的にダンスを学ぶため、米ニューヨークなどに留学。演技の未熟さを痛感し、８９年、仲代達矢主宰「無名塾」に入り、女優活動スタート。舞台中心に約１０年間在籍。２０１２年「わが母の記」（原田眞人監督）で映画デビュー。近作にＮＨＫ「虎に翼」、ＴＢＳ系日曜劇場「海に眠るダイヤモンド」など。特技はクラシックバレエ。愛称マリリン。