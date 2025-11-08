8月に第5子を出産した元モーニング娘。でタレントの辻希美（38）が8日に都内で、自身の著書「杉浦家、7人生活スタートです。」発売記念会見に出席。産後3カ月で公の場に初登場した。

2007年に杉浦太陽と結婚。同年11月に第1子となる長女を出産し、その後3人の子供が誕生。今年8月に第5子となる次女を出産した。

お馴染みのツインテール、爽やかなホワイトコーデで登場。産後の体調は「思ったより一瞬やばいなって時もあった」と明かすも「今もう大体回復してきて元気です」と笑顔を見せた。

産後3カ月。出産前からひさびさのイベント参加に「久しぶりのこういう場でちょっと緊張してる」背筋を伸ばし「そこは温かく、お手柔らかにお願いします」と報道陣に呼びかけ、笑いを誘った。

5人の子供を持つママの日々をつづった一冊。4人の子供からのインタビューも収録されていて「何回読んでも泣ける。思春期の子からのメッセージはグッとくるものがある」と母の顔。「家族にとっても私にとってもすごく思い出深い、すごい大事な一冊になった」とほほえんだ。

今後の仕事について「バラエティ番組が大好きなので出たい。話すことも大好きなので、色んなところでイベントができたら嬉しいなと思っています」とし「プライベートでは家族でハワイに行きたい」と心躍らせた。

この日、長女・希空から手紙のサプライズ。代読で読み上げられると辻は感無量の様子だった。