8月に第5子を出産した元モーニング娘。でタレントの辻希美（38）が8日に都内で、自身の著書「杉浦家、7人生活スタートです。」発売記念会見に出席。産後初の公の場となった。

5人の子供を持つママの日々をつづった一冊。長女・希空との対談、15年前の思い出の写真も収録されていて「本人も喜んでくれた」という。

20歳で結婚、出産を経験。第1子誕生後は「本当に1人目の育児でいっぱいっぱいで、可愛いお洋服を着せてあげてっていう余裕とかもなかった」という。対談を通じて「希空の育児の時にすごい後悔してるんですが、希空はそう思ってなかったと言っていたので、すごく自分の気持ちが楽になったっていうか、間違いではなかったんだっていうのを気づかされました」と辻自身、新たな発見もあったようだ。

この日、長女・希空から直筆手紙のサプライズ。手紙を受け取ると「え〜！無理！」と何度も天井を見上げた。代読で読み上げられると辻は「希空には我慢させてる部分がたくさんあって…。早く出産経験したことで兄弟みたいな関係性でいられている。一緒に過ごす時間が本当に最高に幸せ。子育てが楽しくできているのは、パパもだけど希空が居てくれるから楽しく前向きに育児ができていると思うので、夫婦と希空と二人三脚です…3人になっても二人三脚ですか?三人四脚です！希空の力を借りてますけど、そこにも甘えて楽しく笑顔で過ごしていけたらな」と感謝。

公の場での予想外のサプライズは芸能生活で初めてで「まさかのまさかです、本当に希空ありがとう」。大粒の涙が頬をつたった。

2007年に杉浦太陽さんと結婚。同年11月に第1子となる長女を出産し、その後3人の子供が誕生。今年8月に第5子となる次女を出産した。