【ブンデスリーガ】ブレーメン 2−1 ヴォルフスブルク（日本時間11月8日／ヴェーザーシュタディオン）

【映像】完璧軌道のドンピシャクロス

ブレーメンに所属する日本代表DFの菅原由勢が、高精度クロスからアシストをマークした。美しい軌道のクロスにファンも大興奮となっている。

ブレーメンは日本時間11月8日、ブンデスリーガ第10節でヴォルフスブルクと対戦。菅原は右サイドバックとして先発出場した。すると1点を追いかける83分、右足から放たれた高精度クロスがゴールに結びつく。

相手を押し込んだ状態で、右サイドに開いた菅原にボールが渡る。日本代表DFはボックス内の様子を確認しながら右足で少し長めにボールを押し出し、大きく振りかぶってクロスを蹴り込んだ。

するとファーサイドに飛び込んだMFイェンス・ステージがダイビングヘッドで合わせると、これがゴールネットを揺らし、ブレーメンが同点に追いついた。

このシーンにSNSのファンたちは「神クロス」「菅原の決めてくださいクロス最高」「菅原のクロスはまじで美しい」「結局、菅原が効いた試合に」「抜群のキック精度」「菅原のクロスすごうまっ！」「ブレーメンは完全に菅原のクロスに頼ってるな」「圧巻のクロス！菅原まじでフィットしすぎだろw」「菅原がめちゃくちゃ調子いい！」と盛り上がりを見せている。

なお菅原は90＋4分、再びクロスボールから勝ち越しゴールの起点となり2ゴールに絡む活躍を見せた。このあとは代表合流となる菅原。14日のガーナ代表戦、18日のボリビア代表戦での活躍も期待される。

（ABEMA de DAZN／ブンデスリーガ）