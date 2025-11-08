·¦ÄÍÍÎ²ð¡¢É×ÉØ¤Ç¾®³ØÀ¸¤ÎÌ¼¤Î±¿Æ°²ñ¤Ø¡¡»°ÃÊ½Å¤Ë¡È¤ª¤«¤º¤®¤Ã¤·¤ê¡É¤Ê¼êºî¤êÊÛÅö¤òºÊ¡¦PINKY¤¬¸ø³«¡Ö³§¤ó¤Ê¤Ç¿©¤Ù¤ë¤ªÊÛÅö¤Ï³ÊÊÌ¤ËÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×
¡¡ÇÐÍ¥¡¦·¦ÄÍÍÎ²ð¡Ê46¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ÎPINKY¡Ê42¡¿ËÜÌ¾¡§·¦ÄÍÍ¥¹á¡Ë¤¬6Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£É×ÉØ¤Ç¾®³ØÀ¸¤ÎÌ¼¡Ê8¡Ë¤Î±¿Æ°²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¡¢°¦¾ð¤Ë¤¸¤à¼êºî¤êÊÛÅö¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·¦ÄÍÍÎ²ð¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Î¡Ö·Ü¤Ä¤¯¤Í¡×¤â¡ª»°ÃÊ½Å¤Ë¡È¤ª¤«¤º¤®¤Ã¤·¤ê¡É¤ÊPINKY¤Î¼êºî¤êÊÛÅö
¡¡¡Öº£Ç¯¤ÏÂç¹¥¤¤Ê¤¸¤£¤¸¡¢¤Ð¤¡¤Ð¤âÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÇÌ¼¤ÏÂç´î¤Ó ¤¤¤Ä¤â¤Ï»ä¤È¥Ñ¥Ñ¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ªÊÛÅö¤¬¼ä¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÆó¿Í¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Çº£Ç¯¤Ïºî¤ê¹ÃÈå¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢»°ÃÊ½Å¤Ë¤ª¤«¤º¤ä¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ê¤É¤¬¡È¤®¤Ã¤·¤ê¡ÉµÍ¤Þ¤Ã¤¿¼êºî¤êÊÛÅö¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡Ö¤ª°ð²Ù¤µ¤ó¡×¡Ö±ö¤à¤¹¤Ó¡×¡Ö·Ü¤Ä¤¯¤Í¡×¡Ö¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó¡×¡ÖÍñ¾Æ¤¡×¡Ö¥¿¥³¤µ¤ó¥¦¥£¥ó¥Ê¡¼¡×¡Ö±öè§¤Ç¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¡¢¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¡×¡Ö¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¡õ¥ª¥ì¥ó¥¸¡×¤È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ËÉÙ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¡Ö·Ü¤Ä¤¯¤Í¡×¤ÏÉ×¡¦ÍÎ²ð¤«¤é¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Ì¼¤«¤é¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Î¡Ö¥¿¥³¥é¥¤¥¹¡×¤òÊÌ¤ÎÊÛÅöÈ¢¤ËÍÑ°Õ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡PINKY¤Ï¡Ö³§¤ó¤Ê¤Ç¿©¤Ù¤ë¤ªÊÛÅö¤Ï³ÊÊÌ¤ËÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ªÈþÌ£¤·¤¤ÈþÌ£¤·¤¤¤È´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Æ¹¬¤»¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¶¥µ»¤Î»þ´Ö¤â¸«±þ¤¨¤¬¤¢¤Ã¤Æ´¶Æ° »Ò¶¡Ã£¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ÏÂº¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·¦ÄÍÍÎ²ð¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Î¡Ö·Ü¤Ä¤¯¤Í¡×¤â¡ª»°ÃÊ½Å¤Ë¡È¤ª¤«¤º¤®¤Ã¤·¤ê¡É¤ÊPINKY¤Î¼êºî¤êÊÛÅö
¡¡¡Öº£Ç¯¤ÏÂç¹¥¤¤Ê¤¸¤£¤¸¡¢¤Ð¤¡¤Ð¤âÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÇÌ¼¤ÏÂç´î¤Ó ¤¤¤Ä¤â¤Ï»ä¤È¥Ñ¥Ñ¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ªÊÛÅö¤¬¼ä¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÆó¿Í¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Çº£Ç¯¤Ïºî¤ê¹ÃÈå¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢»°ÃÊ½Å¤Ë¤ª¤«¤º¤ä¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ê¤É¤¬¡È¤®¤Ã¤·¤ê¡ÉµÍ¤Þ¤Ã¤¿¼êºî¤êÊÛÅö¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡PINKY¤Ï¡Ö³§¤ó¤Ê¤Ç¿©¤Ù¤ë¤ªÊÛÅö¤Ï³ÊÊÌ¤ËÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ªÈþÌ£¤·¤¤ÈþÌ£¤·¤¤¤È´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Æ¹¬¤»¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¶¥µ»¤Î»þ´Ö¤â¸«±þ¤¨¤¬¤¢¤Ã¤Æ´¶Æ° »Ò¶¡Ã£¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ÏÂº¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Èµ¤·¤¿¡£