ネコ「段ボールの中で寝ます」→まさかの収まり方に「もふもふがぎっしり！」「このまま届けて！」
【画像を見る】こんなにピッタリましかくになることある！？段ボールに完璧に入るネコ
段ボールに入ったネコの“あまりにも見事な収まり方”が、X（旧Twitter）で21万いいねを集めました。
コメント欄には「こんな完璧な入り方してるネコは見たことがない」「これが届いたらうれしい」といった声が並び、ネコ好きたちの間で大きな話題となっています。
いったい、どのような収まり方だったのでしょうか。
■まるで箱の中にしまっている毛布のような姿
「□」という一文字の投稿に添えられた写真には、愛猫・福ちゃんが段ボールの中でまるで箱に合わせて形を変えたかのように、ふわふわの毛並みをびっしりと詰め込んでいるような光景が写っています。
かすかに見える耳が「これはネコなんだ」と気づかせてくれるものの、それがなければ毛布やラグを丁寧にしまったようにも見えるほど。思わず「どうやって入ったの……？」と見入ってしまう一枚です。
あまりにもシンデレラフィットな姿に、コメント欄は「もふもふがぎっしり」「このまま封をして届けてほしい」「しまってある毛布にしか見えない」といった声で大盛り上がり。
さらに「うちの子も箱好きです！」と、自宅のネコたちが段ボールに収まっている写真を投稿するユーザーも相次ぎました。
■福ちゃんは段ボールが大好き！
段ボールが好きで、新しいものには必ず入ってチェックしているという福ちゃん。
最初は顔を段ボールの端に乗せているものの、いつの間にか顔も中に入れて四角い形になってることが多いのだそうです。
他のポストでは、福ちゃんがだんだんと箱の中に埋もれていく姿を収めたものがありました。
ピッタリと箱に収まった福ちゃんは、安心したのかぐっすりと眠っている様子。段ボールはちょうどいい大きさで心地の良い場所なのかもしれないですね。
■飼い主さんにインタビューしました！
飼い主のスコティッシュの福ちゃんさんにお話を伺いました。
ーーポストへの反響についてはいかがでしたか？
スコティッシュの福ちゃんさん「こんなにたくさんの方に見ていただけるとは思っていなかったので、びっくりしましたし、とてもうれしいです」
ーーポストへの印象的なコメントがあれば教えてください！
スコティッシュの福ちゃんさん「コメントや引用などでネコちゃんが段ボールに入っていたり、色んな形になったりしている写真を載せていただいて、見ていてとても楽しかったです」
ーーこのシーンを見たときの飼い主様のお気持ちをお聞かせください！
スコティッシュの福ちゃんさん「あまりにきれいにハマっていたのですごい！と思って、思わず写真を撮りました」
■福ちゃんはこたつの上もお気に入り！
箱のほかに福ちゃんのお気に入りのスポットがあるのかを尋ねると、「最近は寒くなってきたのでネコ用のこたつの上がお気に入りです」とのことでした。
ポストの中には、こたつの上でくつろぐ福ちゃんの姿も。暖かくて伸びーっと寝転がる姿は、人間と変わらないようです。
飼い主さんによると、ネコらしくツンデレな性格という福ちゃん。
ほかにもたくさんかわいらしい福ちゃんの様子がポストされているので、気になる方はスコティッシュの福ちゃん（@fukuchanwhite）さんのXをチェックしてみてください！
文＝武川彩香