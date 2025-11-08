

（写真：rujin / PIXTA）

今年の大河ドラマ『べらぼう 〜蔦重栄華乃夢噺〜』は横浜流星さんが主演を務めます。今回はロシア船来航の際の松平定信の対応を解説します。

ロシア初の遣日使節アダム・ラクスマンが根室に来航

寛政4年（1792）9月、ロシア帝国の軍人で、ロシア初の遣日使節アダム・ラクスマンが根室に来航します。日本との通商を希望する信書を手渡すためやって来たのです。ラクスマンは、伊勢国出身の漂流者・大黒屋光太夫らを伴っていました（漂流者を送還するためです）。ラクスマン来航時の徳川幕府老中首座が松平定信でした。

定信は、ロシア使節の根室来航を松前藩からの報せで知ります。そして、老中間で対応を協議することになったのです。さらには、寺社奉行・町奉行・勘定奉行の三奉行に意見を求めます。三奉行の意見は分かれますが、それは次のようなものでした。

「漂流民は受け取る。しかし、ラクスマンが江戸に来ることは拒否する。それを聞き入れなければ断固とした措置をとる」

「外交は長崎で行うことになっている。よって、蝦夷地では交渉はできない。ラクスマンに長崎に行くよう伝えて、帰す」

「ロシアとの通商を始めるならば、蝦夷地でよい」

一番最後の見解は、ロシアとの貿易を開始するというものであり、開明的と言えましょう。ちなみに、定信の自叙伝『宇下人言』にも、ラクスマン来航について触れられています。

それによると「ロシアの人、船に乗り来り。漂流した日本人伊勢国の幸大夫（光太夫）なるものを渡すべしとして連れ来る」とあります。

ロシア使節が松前志摩守に宛てた書状を定信は披見します。定信によると、そこには「幸大夫（光太夫）を送還したいので、江戸に来航し、役人に渡したい。江戸に来航することについて、もし江戸（幕府）よりの指図がないならば、江戸に直に来航する」と書いてあったようです。

定信はロシア使節の来航にどのように対処しようとしたのでしょう。

同書によると、厳しい対応をすることはよろしくないとあります。「礼と国法」をもって相手（ロシア側）と接することを定信は表明しています。

つまり、強圧的または暴力的な対応ではなく「礼」（礼儀）にかなった対応が大切だというのです。とはいえ、国交関係のない外国船を安易に受け入れる訳にはいきません。単に「ダメだ」と要求を拒否するのではなく、自分の国にはこういう「国法」があるからダメだと主張しようというのです。

長崎に来て、そこで指示を受けよ

ラクスマンに対し、幕府は「異国人に諭さる御国法書」（以下、国法書）を与えることになるのですが、そこには「国交なき異国の船が日本の地に来る時は、或いは召し捕え、または海上で打ち払うこと、昔からの国法であり、今もその掟に違うことはない」と書いてあります。

国交関係のない外国船が日本にやって来たら、乗員を捕縛するか、海上で打ち払うのが、古よりの「国法」だというのです。極めて強硬な姿勢と言えるでしょう。これは「国法書」の冒頭の一文ですが、同書のすべてが強硬というわけではありません。最後のところには次のような文章があるのです。

「長崎に来たとしても、信牌（江戸幕府発行の貿易許可証明書）がなければ通ることはできない。また通信・通商のことは、定めている外は、濫りに許可することはできない。だが、なお望むことがあるならば、長崎に来て、そこで指示を受けよ」と。

定信としては、ロシア船が無防備な江戸に来航することは何としても避けたいものでした。しかし、江戸への来航を強硬に突っぱねたのでは、最悪の場合、ロシアと戦争になるかもしれません。日本の防衛体制が不十分な時に、そのような有事となれば、大変です。外交交渉の地は長崎であるので、ロシア船にはまずはそこにまわってもらう。ただ、急に長崎に来航しても、信牌がないと入港できません。そこで定信はロシア側に信牌を与えることを決断しています。ロシア船が江戸に来航すること、そしてロシアと紛争状態になることを定信は避けようとしたのです。

定信は、ラクスマンが江戸に来航したいと粘った時は、強硬な姿勢を幕府側は示しつつも、とにかく穏やかに対応することが大切と考えていました。

ロシアと交易することは好ましくない

一方、ラクスマンが長崎に来航した際にはどうするのか。定信は、交渉は蝦夷地よりも長崎のほうが適していると考えていました。ロシアと「交易することは好ましくない」と定信は感じていましたが、ロシア船を長崎にまわらせておいて、交易はダメだと拒否したならば、好んで紛争を招くようなものです。

だから、まずはロシアに長崎で通商を要求させ、交渉の形式は「代物替え」にするなどの交渉をさせる。そのうえで、長崎で交易するか、蝦夷地で交易するか、おいおい評議するのがいい。これがラクスマンが長崎にやって来てしまった際の幕府の対応方針でした。

定信は消極的ではありますが、ロシアとの通商を覚悟していたのです。が、定信としてはロシア側に「長崎にまわるように」伝達すれば、おそらく長崎に来航することはないと踏んでいました。定信の予想は的中し、ラクスマン一行は、函館を出港した後、長崎に向かわず、オホーツクに去ります。定信は内心、ホット胸をなで下ろしたことでしょう。

（濱田 浩一郎 ： 歴史学者、作家、評論家）