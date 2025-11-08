使いやすさが進化！置ける底鋲付きで日常にフィットするタウンリュック【アネロ グランデ】がAmazonで販売中！
シーンを選ばず活躍！撥水仕様で頼れる多機能リュック【アネロ グランデ】がAmazonで販売中！
置いても使いやすい「オケルンです」がグレードUPして再登場。取り外し可能な丸カラビナ、汚れを気にせず置ける底鋲付き。サイドのL字ファスナーポケットはA5サイズ(Lサイズの母子手帳）やカードポケット付き。マザーズバッグとしてはもちろん、通学にもピッタリな優秀バッグ。
取り外し可能な丸カラビナや底鋲付きで、外出先でも気軽に床置きできる設計。汚れを気にせず使えるのが魅力的な仕様となっている。
サイドにはA5サイズが入るL字ファスナーポケットを備え、カードポケットも内蔵。母子手帳や貴重品の収納にも対応している。
A4サイズ対応の広々設計で、通学からマザーズバッグまで幅広く活用できる。ユニセックスなデザインで使い勝手が良い。
ショルダーは47〜87cmまで調整可能。背中面もしっかりとした作りで、ノートPCの持ち運びにも安定感がある仕様となっている。
