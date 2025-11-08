あす（9日）本番を迎えるおかやまマラソンに参加するランナーの受け付けが、けさ（8日）から始まりました。

受け付け会場のシゲトーアリーナ岡山には、朝から大勢のランナーが並んでいました。

一番乗りだというこちらの男性は…

（一番目に並んだランナー）

「4時45分（から並んでいます）」「Q）どちらから？愛媛です」

午前9時の受付開始と同時に続々と会場に入っていく全国から集まったランナーたちです。

今年のおかやまマラソンにはフルマラソンに1万5千人、ファンランに1400人が参加します。

（参加するランナー）

「新しく出た（給食の）お菓子が美味しそうだねっていう話をしていました」

「頑張るぞー！」

「どきどきしてます。あすはドラクエが好きなので、スライムのかぶり物を。とりあえず完走ができたらいいなと。楽しんでいきたいと思います」

マラソンの模様はあす（9日）、RSKテレビで午前9時54分から、ラジオでは午前8時半から生中継で放送されます。