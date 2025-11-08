オリジナルグッズも付くドトール×ポチャッコの「福袋2026」注目の中身は？ドトールコーヒーショップ店頭にて予約受付中
ドトールコーヒーショップが、サンリオの人気キャラクター「ポチャッコ」とコラボした「福袋2026」を2025年12月26日(金)に発売する。発売に先立ち、10月24日より順次店頭にて予約を開始している。
【画像】全セット共通！数量限定のDOUTOR×Pochaccoオリジナルグッズ
■「ポチャッコ」とは？
名前の由来は、ぽちゃぽちゃしているからポチャッコ。好奇心旺盛でおっちょこちょいでちょっぴりおせっかい。寄り道お散歩が大好きなイヌの男のコ。ちなみに、ドトールコーヒーショップのユニフォームを着たポチャッコのグッズは、ドトールコーヒーショップの「福袋2026」でしか手に入らない限定デザインなので、要チェックだ。
■「福袋2026」を詳しく紹介！
「福袋2026」は、ドトール×ポチャッコ オリジナルトートバッグに、限定グッズやドリップカフェ、店舗で使えるコーヒーチケットなどを詰め込んだ「DOUTOR×Pochacco オリジナルバッグセット」2種類と、最大32％オフでコーヒーが楽しめるお得なセットを用意。自社工場で丁寧に焙煎した“コーヒー豆セット”3種類と、おいしさはそのままに使いやすい形状にリニューアルした“ドリップカフェセット”4種類をラインナップ。さらに、すべてのセットにドトール×ポチャッコのオリジナルグッズ3種類のうち、いずれか1つが付くという(数量限定)。
■「新春限定セット」(ドリップカフェセット・コーヒー豆セット)
2026年の干支「午」デザインの紙袋に入ったお得なセット。手軽に本格コーヒーが楽しめる「ドリップカフェセット」と好みの飲み方で楽しめる「コーヒー豆セット」を用意。味わいの異なるコーヒーを楽しめる。
【コーヒー豆セット 2300円／4300円／6300円】
マイルドブレンド、ゴールデンモカブレンド、ロイヤルクリスタルブレンド、カフェヨーロピアンのコーヒー豆を2種または4種と、ドトールコーヒーショップで使えるコーヒーチケットのセット。
※セットにより商品の種類や入数が異なる。詳細は特設ページにて確認を。
【ドリップカフェセット 2600円／4900円／7000円／9000円】
マイルドブレンド、ゴールデンモカブレンド、ロイヤルクリスタルブレンド、ハワイコナブレンドのドリップカフェのセット。
※セットにより商品の種類や入数が異なる。詳細は特設ページにて確認を。
ちなみに2025年12月より、ドリップカフェがリニューアル。フィルター形状を一新し、おいしさはそのままに、さらに使いやすく！福袋では、この新しいドリップカフェをお得に楽しむことができる。
■数量限定「DOUTOR×Pochacco」オリジナルバッグセット
数量限定「DOUTOR×Pochacco」オリジナルバッグセットは2種類を用意。
数量限定「DOUTOR×Pochacco」オリジナルバッグセット(1万1000円)
＜セット内容＞
・ポチャッコ オリジナルトートバッグ
・ポチャッコ オリジナルぬいぐるみ(約W230×H250×D180ミリ)
・ポチャッコ オリジナル巾着
・ドリップカフェ マイルドブレンド 30パック
・コーヒーチケット 8枚
数量限定「DOUTOR×Pochacco」オリジナルバッグセット(6000円)
＜セット内容＞
・ポチャッコ オリジナルトートバッグ
・ポチャッコ オリジナルマスコットチャーム(約W110×H120×D80ミリ)
・ドリップカフェ マイルドブレンド 15パック
・コーヒーチケット 4枚
■「コーヒーチケット」も2026年の干支・午のデザイン！
「オリジナルバッグセット」「コーヒー豆セット」に入るコーヒーチケットは全国のドトールコーヒーショップで、ブレンドコーヒー(S)、アメリカンコーヒー(S)、アイスコーヒー(S)のいずれかと引き換えができる。
【利用対象店舗】全国のドトールコーヒーショップ
【利用可能期間】2025年12月26日(金)〜2026年5月31日(日)
※各店舗メニューに応じた最小サイズでの引き換え。
※セットへの利用不可。
※追加料金によるサイズアップやドリンクの変更不可。
※ほかの特典・割引券などと併用不可。換金不可。
■全セット共通！数量限定のDOUTOR×Pochaccoオリジナルグッズも見逃せない
オリジナルグッズは、「シャカシャカキーホルダー」「マグネットクリップ」「付箋セット」の3種類。いずれか1種類がランダムで入る。ドトールコーヒーショップのユニフォームを着たポチャッコがかわいい！どれが入っているかはお楽しみに。
■「福袋2026」概要
【商品価格】2300円〜1万1000円の全9種
【予約期間】2025年10月24日(金)〜12月25日(木)※予約時に商品代金支払い
【店頭販売／商品お渡し期間】2025年12月26日(金)〜2026年1月12日(祝)
※割引率・割引額は、各商品を通常販売(販売最小単位)した際の合計金額との差額。「ドリップカフェセット」は、12月発売の新ドリップカフェの価格を基準。
※店舗により予約可能な商品が異なる。
※数量限定のため在庫がなくなり次第販売終了。
今回のコラボについて担当者に話を聞いてみた。
ーー今回の企画の狙いは？
今年のコラボグッズは、老若男女問わず幅広い世代が使いやすい、実用性のあるアイテムに仕上げました。コーヒーはご家族でシェアして楽しんでいただくのもおすすめです。
ーー今回のコラボのイチオシは？
イチオシは「ポチャッコ オリジナルトートバッグ」です。愛らしいデザインでありながら、素材感や色味にこだわり、日常使いしやすい仕上がりにしています。両端のボタンを外すことでA4サイズの書類も入れることができる実用的なサイズ感です。お気に入りのキーホルダーを金具につけて、自分らしいアレンジをぜひ楽しんでください。
ーー読者(ユーザー)へのメッセージは？
和の灯りに包まれながら、大切な方との穏やかな時間をお過ごしください。数量限定の「DOUTOR×Pochacco」オリジナルバッグセットには、店舗でご利用いただけるコーヒーチケットとドトールコーヒーショップのハウスブレンド「マイルドブレンド」のドリップカフェが入っています。ご自宅でもおでかけ先でもドトールコーヒーの味わいをお楽しみください。
(C)'25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L662180
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
