BEOMGYU＆玉城ティナがハローキティに大興奮！　サンリオ、六本木ヒルズでHELLO KITTY’S PICNIC GARDEN開催中

サンリオは、ハローキティの新イベント「HELLO KITTY’S PICNIC GARDEN」を六本木ヒルズ 大屋根プラザにて10月29日〜11月14日の期間限定で開催中です。

先日、都内で行われた発表会ではTOMORROW X TOGETHERのBEOMGYUさんと玉城ティナさんが登壇し、デジタルキャンペーンの体験やピクニックについての思い出などを語りました。

■BEOMGYU＆玉城ティナが一緒にピクニックを過ごしたい、大切な人

BEOMGYUさんと玉城ティナさんは、イベントのデザインでも基調となっているモノクロのシックな衣装で登場。

コーディネートについて玉城さんは「キティちゃんとおそろいの千鳥格子柄を意識してコーデを組んでみました 」とコメントし、BEOMGYUさんは「スペシャルなイベントだからかっこいいスーツできました。かっこいいですか？」とお茶目に報道陣に呼びかけました。

続いて、今回のイベントのテーマに関するピクニックについてのトークを展開。

「もしピクニックをするなら誰と過ごしたいか」という質問に対しては「やっぱりメンバーです」とBEOMGYUさん。「おいしいものを食べながら、楽しく過ごしたい」と、メンバー想いな一面が垣間見えました。

玉城さんも「昔から仲の良い友達とピクニックしたい」と話し、さらに「小さい頃にキティちゃんのレジャーシートやお弁当箱を持って家族とピクニックしました」とハローキティとの思い出も語りました。

■やさしいことをシェアし合うデジタルキャンペーン「HELLO KITTY MAP」

続いては、この日の朝からスタートした世界中の人たちが“やさしいこと”をシェアし合えるデジタルキャンペーン「HELLO KITTY MAP」を玉城さんが体験。

「みんなのやさしいコメントを読むだけできゅんとするし、イベントに来られなくてもスマホの中でもみんなとつながれて二重に楽しいと思います。すごく優しい気持ちになれました。」と微笑みました。

■ハローキティからフレグランスをプレゼント

ここで会場にはBEOMGYUさんのエスコートでハローキティが登場。自分の“いまの気分”にぴったりな香りを選べる「What‘s in the basket？ ／バスケットに詰め込むトキメキ」のフレグランスを二人にプレゼントしました。

BOEMGYUさんは「僕自身もフレグランスが好きで、ステージに上がる時やプライベートでもよくつけるのですが、全部すてきな香りだったので1つ選ぶのに迷ってしまいました。」と話しながら『お気に入りのリボン』のフレグランスをチョイス。

さらに香りの感想を聞かれると、「爽やかで落ち着く香りで、僕のいまの気分に本当にぴったりです」と笑顔を見せました。

『お庭に咲いたちいさなお花』の香りを選んだ玉城さんは、ハローキティとの共演に「かわいい〜！」と大興奮。プレゼントに「一生の思い出になります。キティちゃんとおそろいのフレグランスで嬉しいです」と目を輝かせていました。

ハローキティは最後に「この場所でみなさんと優しさでつながることで、もっとすてきな世界になったらいいな。大切な人と一緒にぜひ遊びに来てくださいね」とコメントし、会を締めました。

■六本木ヒルズ 大屋根プラザにてポップアップイベント開催

玉城さんとBOEMGYUさんが体験した「HELLO KITTY’S PICNIC GARDEN」は10月29日〜11月14日まで、六本木ヒルズ 大屋根プラザにて開催中です。

高さ約2メートルのハローキティのフェイス形のゲートを抜けると、ロンドン出身のプロフィールを持つハローキティにちなんだイングリッシュガーデンをイメージした空間と、フォトジェニックな「ピクニックエリア」が広がります。

ハローキティと一緒に写真が撮れるフォトスペースや、4種のフレグランスの中から1つのミニボトルがもらえるフレグランスエリアがあり、自分の気分にぴったりな香りを見つけることができますよ。

そのほかにも、トレンドのモノクロカラーや千鳥格子柄を使ったグッズも販売されるのだとか。

心ときめくコンテンツが満載の「HELLO KITTY’S PICNIC GARDEN」に、この機会にぜひ訪れてみてくださいね。

■ イベント概要

開催期間：10月29日〜11月14日

開催場所：六本木ヒルズ 大屋根プラザ(東京都港区六本木6丁目10-6)

営業時間：11:00〜19:00

URL：https://hellokittytogetherness.com/jp/

（C）’25 SANRIO 著作（株）サンリオ

（取材・文・写真：五十嵐紫月／マイナビウーマン編集部）