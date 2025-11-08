「がっつり積もってるなあ」「ひょえええ」コンサ本拠地の“雪化粧”に反響！「この白さは勝利の白」８日に大分と対戦
J２の北海道コンサドーレ札幌が11月８日にクラブの公式Xを更新。同日の本拠地「大和ハウスプレミストドーム」の様子を公開した。
「積雪の影響で、足元が滑りやすくなっています お気をつけてお越しください」
そう綴り、白く染まったドームとその周辺の写真をアップロード。この投稿には以下のような声があがった。
「北海道もうこんな雪つもってんの！？！？」
「この時期らしく一晩で雪景色ですよ...」
「あれ？ 雪積もるのはやくない？？笑」
「一夜にして景色が変わる。これが雪国のポテンシャル」
「北海道マジか」
「ひょえええ」
「こんな積もっているのか」
「これ今日？ えぐいな」
「がっつり積もってるなあ」
「めっちゃかっこよくなってる」
「雪耐性のない大分県民が押し寄せる日にこんな降るとは...これがアウェイの洗礼...」
「この白さは勝利の白。今日こそは勝利を」
リーグで連敗中の札幌は８日に、J２第36節で大分トリニータと対戦。３試合ぶりの勝利を掴めるか。残留争いに絡む大分も勝点３を目ざしてアウェーゲームに臨む。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「これ今日？ えぐいな」コンサ本拠地が銀世界に「めっちゃかっこよくなってる」
「積雪の影響で、足元が滑りやすくなっています お気をつけてお越しください」
そう綴り、白く染まったドームとその周辺の写真をアップロード。この投稿には以下のような声があがった。
「北海道もうこんな雪つもってんの！？！？」
「この時期らしく一晩で雪景色ですよ...」
「あれ？ 雪積もるのはやくない？？笑」
「一夜にして景色が変わる。これが雪国のポテンシャル」
「北海道マジか」
「ひょえええ」
「こんな積もっているのか」
「これ今日？ えぐいな」
「がっつり積もってるなあ」
「めっちゃかっこよくなってる」
「雪耐性のない大分県民が押し寄せる日にこんな降るとは...これがアウェイの洗礼...」
「この白さは勝利の白。今日こそは勝利を」
リーグで連敗中の札幌は８日に、J２第36節で大分トリニータと対戦。３試合ぶりの勝利を掴めるか。残留争いに絡む大分も勝点３を目ざしてアウェーゲームに臨む。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「これ今日？ えぐいな」コンサ本拠地が銀世界に「めっちゃかっこよくなってる」