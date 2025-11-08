西川貴教 3rdツアー『SINGularity III -VOYAGE-』が映像作品化！「FREEDOM」のライブ映像も公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

西川貴教が12月24日にライブBlu-ray＆DVD『TAKANORI NISHIKAWA LIVE TOUR 003 「SINGularity III -VOYAGE-」』をリリースする。

■完全生産限定盤には、ライブCDとフォトブックなどが付属

本作は、2025年春に開催された同名3rdツアーから、3月29日に東京・Zepp Haneda（TOKYO）で行われたツアーファイナル（夜公演）の模様を映像作化したもの。

斬新な演出でオーディエンスを驚愕させたこれまでのツアーのストーリーを完結へと導く圧巻のパフォーマンスを余すところなく収録。

最新アルバム『SINGularity III -VOYAGE-』収録曲を中心に据えたセットリストで、西川貴教だからこそ実現できた唯一無二のライブが堪能できる。

完全生産限定盤には、ライブ音源を収録したCDとライブ写真で構成されたフォトブック、オリジナルキーホルダーが、初回生産限定盤にはフォトブックがそれぞれ付属される。

また、収録曲より「FREEDOM」のライブ映像が、西川貴教オフィシャルYouTubeで公開された。

■リリース情報

2025.12.24 ON SALE

Blu-ray＆DVD『TAKANORI NISHIKAWA LIVE TOUR 003 「SINGularity III -VOYAGE-」』

■関連リンク

西川貴教 OFFICIAL SITE

https://www.takanorinishikawa.com/

T.M.Revolution OFFICIAL SITE

https://www.tm-revolution.com/

■【画像】ライブBlu-ray＆DVDのジャケ写