西川貴教 3rdツアー『SINGularity III -VOYAGE-』が映像作品化！「FREEDOM」のライブ映像も公開
西川貴教が12月24日にライブBlu-ray＆DVD『TAKANORI NISHIKAWA LIVE TOUR 003 「SINGularity III -VOYAGE-」』をリリースする。
■完全生産限定盤には、ライブCDとフォトブックなどが付属
本作は、2025年春に開催された同名3rdツアーから、3月29日に東京・Zepp Haneda（TOKYO）で行われたツアーファイナル（夜公演）の模様を映像作化したもの。
斬新な演出でオーディエンスを驚愕させたこれまでのツアーのストーリーを完結へと導く圧巻のパフォーマンスを余すところなく収録。
最新アルバム『SINGularity III -VOYAGE-』収録曲を中心に据えたセットリストで、西川貴教だからこそ実現できた唯一無二のライブが堪能できる。
完全生産限定盤には、ライブ音源を収録したCDとライブ写真で構成されたフォトブック、オリジナルキーホルダーが、初回生産限定盤にはフォトブックがそれぞれ付属される。
また、収録曲より「FREEDOM」のライブ映像が、西川貴教オフィシャルYouTubeで公開された。
■リリース情報
2025.12.24 ON SALE
Blu-ray＆DVD『TAKANORI NISHIKAWA LIVE TOUR 003 「SINGularity III -VOYAGE-」』
