この記事をまとめると ■自動車メーカーは1車種ごとに「何年で何台売るか」を厳密に計画して車両開発する ■販売計画はこれだけの台数を売れば利益を出せるという意味が含まれる ■レクサスLFAの販売計画から推測すると約200億円超のもち出しがあったと予想できる

クルマは何台売れれば収支が合うのか

クルマを開発するとき、メーカーは厳密な計画を立てる。きわめて単純な表現をすれば「車両価格×販売総台数」が、その車種の販売によって得られるメーカーと販売会社の売り上げだ。そこから開発費用や人件費など、さまざまな出費が差し引かれる。その上で最終的に利益を出さねばならない。

したがって、開発するときは「何年間に何台を売るのか」を明確にする。計画どおりに売れないと、単純にいえばその車種の収支が赤字に近付く。その対策として、当初の計画よりも長く売る場合も生じる。当初の計画となる5年で終了し、開発費用などを償却できないのであれば、収支が合うまで生産と販売を続ける。

何台売ればいいかについては、車種によって異なる。たとえば軽自動車は、ライバル車同士の競争も激しい薄利多売の商品だ。1台当たりの利益が少なければ、生産台数を増やす必要がある。

国内販売1位のホンダN-BOXは、1カ月の販売計画を現行型では1万5000台（1年間に18万台）と設定している。現在の販売計画は、単なる目標ではなく公約だ。これだけの台数を売れば、利益をしっかり出せるという意味が含まれる。先代N-BOXは約6年間販売しており、現行型も同等だとすれば、18万台×6年で108万台を販売すれば収支が確実に見合う。

ちなみに2024年のN-BOXの届け出台数は20万6272台であった。18万台を上まわるが、販売計画は生産と販売を終了するまでの台数だ。モデル末期になって売れ行きが下がることも考慮すると（N-BOXは下がらないことも多いが）、発売されてから3年間くらいは、販売計画台数を上まわる必要がある。発売直後から販売計画台数をギリギリで達成したのでは、収支が合わなくなる可能性が生じる。

レクサスLFAでのトヨタのもち出しは200億円を超える？

ちなみに2010年の末に発売されたスーパースポーツカーのレクサスLFAは、価格が3750万円で、500台の限定販売であった。そうなるとレクサスLFAの売り上げ総額は「3750万円×500台＝187億5000万円」だ。

別のメーカーのスポーツカーの開発者に意見を求めたところ「LFAの1台当たりの製造コストは、少なく見積っても1000万円に達するはずだ」といわれた。そうなると製造コストの総額は、少なくとも「1000万円×500台」で、メーカーとしては50億円の負担になる。

そして、LFAは開発コストも高い。開発コストの算出方法はさまざまだが、2010年当時は、大雑把にいうとプラットフォームなどを共通化した派生車種の開発費用が約100億円。プラットフォームなども新開発すると200億〜300億円で、ミニバンなどは高く300億円前後といわれた。LFAのようなエンジンを含めて専用開発の車種は400億円前後だ。

そうなるとレクサスLFAを500台製造する出費は、製造コストが50億円、開発コストは400億円だから、合計450億円になる。

ところが売り上げ総額は前述の187億5000万円だから「400億円−187億5000円」で、212億5000万円の損失になると受け取られる。実際には営業関連の出費なども生じるから、メーカーのもち出しはさらに増える。レクサスLFAはこれでいいのか？ 赤字商品にならないのか？

この点をレクサスLFAの開発者に直接尋ねると「いいたいことはよくわかる。F1みたいなものだと考えてほしい」と返答された。

昨今のF1は予算制限を設けているが、それでも1年間に約210億円に達する。仮にレクサスLFAのもち出しが212億5000万円とすれば「F1みたいなもの」という開発者の言葉も納得できる。

レクサスLFAのような高価格車には、ブランドとしてのチャレンジ、イメージリーダーの役割もあり、一概に損得勘定だけでは割り切れない。それを可能にするためにも、大量に販売するクルマで、しっかりと利益を高める必要が生じるのだ。