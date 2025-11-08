ドジャースのアレックス・ベシア投手が7日（日本時間8日）、自身のインスタグラムを更新し、10月26日（同27日）に長女が他界したことを伝えた。ベシアは「深刻な家庭の事情」により、チームを離脱。ワールドシリーズのメンバーからも外れていた。

■球団、同僚の支えに感謝

「私たちの小さな天使、永遠に愛しているよ。あなたはいつも私たちと一緒にいます」と書き出したベシア。そして、「私たちの美しい娘は、10月26日（日）に天国へ旅立ちました」と報告した。

「この悲しみを言葉で表すことはできませんが、彼女を心に抱きしめ、共に過ごしたすべての瞬間を大切にしています」と記したほか、夫妻と娘が手を重ねる写真も添えた。

また、「この困難な時期に理解と支援をしてくれたドジャースに感謝します。野球界の仲間は、我々のために駆け付けてくれました。彼らが支えてくれたおかげで、今を何とか乗り越えることができています」とつづり、チームメートらの支援に感謝した。

さらに「ドジャースファンの皆さん、ブルージェイズ球団、そして、すべての野球ファンの皆さん、愛とサポートを本当にありがとうございます。皆さんからのメッセージ、コメント、投稿のすべてに目を通しました。その一つひとつが、私たちに大きな慰めを与えてくれています」と記し、ファンにも謝意を伝えた。

■多くの哀悼メッセージ

この投稿のコメント欄には、球団関係者などから続々と哀悼のメッセージが送られており、ドジャース公式が「君たちのことをずっと考え、愛を送っている」とつづったほか、フレディ・フリーマン内野手の妻チェルシーさんも「あなたたちと、あなたたちの美しい天使のことをずっと考えている」とコメントした。

また、レポーターとしておなじみの地元放送局『スポーツネットLA』のキルステン・ワトソンさんも「愛と祈りを送ります」とメッセージを残した。

ベシアはワールドシリーズ開幕前日の10月23日（同24日）に「深刻な家庭の事情」を理由にチームを離脱。同シリーズのロースターから外れ、登板はなかった。シリーズ期間中は、ドジャース投手陣のほか、対戦相手であるブルージェイズ投手陣もベシアの背番号「51」を帽子に刻むなど、球界全体がベシアファミリーにエールを送っていた。