窪田正孝、プペル役を続投『えんとつ町のプペル〜約束の時計台〜』公開日決定 ティザービジュアル・特報映像解禁
2020年に公開され、国内動員196万人を記録、日本アカデミー賞をはじめ世界30以上の映画祭で注目を集めたオリジナルアニメーション『映画 えんとつ町のプペル』。その続編『映画 えんとつ町のプペル 〜約束の時計台〜』の公開日が、来年（26年）3月27日に決定した（配給：東宝・CHIMNEY TOWN）。新作の主人公・ルビッチ役には、厳しいオーディションを勝ち抜いた永瀬ゆずなが抜てきされ、プペル役は前作に続き俳優・窪田正孝が続投する。
【動画】『えんとつ町のプペル〜約束の時計台〜』特報
本作は、前作に引き続き西野亮廣が製作総指揮・原作・脚本を担当し、アニメーション制作をSTUDIO4℃が手がける。監督は廣田裕介。舞台は、時を支配する謎の異世界・千年砦。主人公・ルビッチが、新たな相棒・モフとともにプペルに再会するまでの物語が中心となる。
ティザービジュアルは、大きな時計の長針に乗ったプペルと、その姿を後ろから見上げる短針の上に立つルビッチが描かれ、時の流れと前作で離れ離れになってしまった二人を象徴的に表現している。時計盤の奥には、時を支配する謎の異世界「千年砦」のシルエットが浮かび、「もう一度、君に会いたい」というルビッチの想いを伝えている。
窪田は「西野さんからプペルや作品への熱い想いをずっと聞いていたので、最新作で僕もまたプペルに会えるとうかがった時は、純粋にうれしかったです」と述べ、約5年ぶりにプペルを演じるにあたって、感覚を取り戻すのに苦労はなかったという。「やっていく中で、新しいルビッチとプペルのキャラクターがどんどん明確化してきて、二人の絆が深まるように、奥行きがどんどん深くなっていきました」と収録時の様子を振り返った。
永瀬は「今回が声優初挑戦なので緊張していたのですが、窪田さんが、お芝居をする上での気持ちの流れを事前にすり合わせてくださったので、楽しく収録ができました」と話し、互いに助け合いながら収録に挑んだようだ。
あわせて解禁された特報映像は、森の中にたたずむルビッチの「先に進んじゃったら、大切な人が帰ってくる場所がなくなっちゃうから！」という切ない叫び声から始まる。そして隣には、本作から登場するルビッチの相棒モフが心配そうに見つめている。さらには、プペルの後ろ姿とともに「もう一度、会いたい」というメッセージが重なり、本作で描かれる大きなテーマを感じることができる。
そして、前作で感動のシーンを歌い上げたロザリーナの主題歌とともに、歯を食いしばって翼のついた乗り物のペダルを漕ぐルビッチなど、本作での新たな冒険を予感させるシーンも。真っ赤な髪に水色とオレンジの飾りを身にまとった女性や、ルビッチが操縦する飛行機の後ろに乗る緑色の目の女性など、新たなキャラクターの登場にも期待が高まる。
永瀬は「大好きなプペルにもう一度会うために、怖いことも乗り越えて頑張るルビッチの姿を見て、たくさんの人に元気になってほしいです」。
窪田も「“信じて待つ”ことが大きなテーマになっています。ルビッチやプペルが起こす奇跡のようなものが胸に刺さる作品がバージョンアップして帰ってきたので、是非劇場で体感してほしいです」とコメントしている。
11月21日からメイジャー、MOVIE WALKER STORE、アニメイトにて、ムビチケ前売券の発売が決定。イラストは西野自らが手がけ、主人公・ルビッチと新たな相棒・モフ、そして「千年砦」のネズミたちが描かれている。ルビッチの背中には、劇中のキーアイテムの時計が。キャラクターたちの表情がかわいらしく表現され、ストライプの背景がポップさを演出している。@ Loppi限定グッズ付ムビチケコンビニ券も取扱予定。詳細は後日発表される。
本作は、前作に引き続き西野亮廣が製作総指揮・原作・脚本を担当し、アニメーション制作をSTUDIO4℃が手がける。監督は廣田裕介。舞台は、時を支配する謎の異世界・千年砦。主人公・ルビッチが、新たな相棒・モフとともにプペルに再会するまでの物語が中心となる。
ティザービジュアルは、大きな時計の長針に乗ったプペルと、その姿を後ろから見上げる短針の上に立つルビッチが描かれ、時の流れと前作で離れ離れになってしまった二人を象徴的に表現している。時計盤の奥には、時を支配する謎の異世界「千年砦」のシルエットが浮かび、「もう一度、君に会いたい」というルビッチの想いを伝えている。
窪田は「西野さんからプペルや作品への熱い想いをずっと聞いていたので、最新作で僕もまたプペルに会えるとうかがった時は、純粋にうれしかったです」と述べ、約5年ぶりにプペルを演じるにあたって、感覚を取り戻すのに苦労はなかったという。「やっていく中で、新しいルビッチとプペルのキャラクターがどんどん明確化してきて、二人の絆が深まるように、奥行きがどんどん深くなっていきました」と収録時の様子を振り返った。
永瀬は「今回が声優初挑戦なので緊張していたのですが、窪田さんが、お芝居をする上での気持ちの流れを事前にすり合わせてくださったので、楽しく収録ができました」と話し、互いに助け合いながら収録に挑んだようだ。
あわせて解禁された特報映像は、森の中にたたずむルビッチの「先に進んじゃったら、大切な人が帰ってくる場所がなくなっちゃうから！」という切ない叫び声から始まる。そして隣には、本作から登場するルビッチの相棒モフが心配そうに見つめている。さらには、プペルの後ろ姿とともに「もう一度、会いたい」というメッセージが重なり、本作で描かれる大きなテーマを感じることができる。
そして、前作で感動のシーンを歌い上げたロザリーナの主題歌とともに、歯を食いしばって翼のついた乗り物のペダルを漕ぐルビッチなど、本作での新たな冒険を予感させるシーンも。真っ赤な髪に水色とオレンジの飾りを身にまとった女性や、ルビッチが操縦する飛行機の後ろに乗る緑色の目の女性など、新たなキャラクターの登場にも期待が高まる。
永瀬は「大好きなプペルにもう一度会うために、怖いことも乗り越えて頑張るルビッチの姿を見て、たくさんの人に元気になってほしいです」。
窪田も「“信じて待つ”ことが大きなテーマになっています。ルビッチやプペルが起こす奇跡のようなものが胸に刺さる作品がバージョンアップして帰ってきたので、是非劇場で体感してほしいです」とコメントしている。
11月21日からメイジャー、MOVIE WALKER STORE、アニメイトにて、ムビチケ前売券の発売が決定。イラストは西野自らが手がけ、主人公・ルビッチと新たな相棒・モフ、そして「千年砦」のネズミたちが描かれている。ルビッチの背中には、劇中のキーアイテムの時計が。キャラクターたちの表情がかわいらしく表現され、ストライプの背景がポップさを演出している。@ Loppi限定グッズ付ムビチケコンビニ券も取扱予定。詳細は後日発表される。