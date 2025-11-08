ハイヒール・モモコ、長男とのお寿司ランチ公開「仲良し」「美味しそう」の声
【モデルプレス＝2025/11/08】お笑いコンビ・ハイヒールのモモコが11月7日、自身のInstagramを更新。長男とのランチの様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】ハイヒール・モモコ「親子仲良し」長男顔出しランチショット
モモコは「長男とサッとお寿司ランチをいただきました」とつづり、お寿司とともに写る写真を投稿。長男が自撮りをし、テーブルの向こう側にいるモモコもにっこりと手を顎に乗せ、楽しいランチの様子が写真から伝わっている。
この投稿に「親子仲良し」「お寿司美味しそう」「モモコさん可愛い」「幸せな時間」などと反響が寄せられている。
モモコは1992年に一般男性と結婚。1995年に長男、1999年に次男、2002年に長女を出産した。（modelpress編集部）
