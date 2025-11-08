【「ラブ トランジット」シーズン3インタビューVol.10 ゆうや】元カノが気づかせてくれた本心「ダメでも伝えたい」 みゆうへの気持ちがストップした理由も語る＜全話ネタバレあり＞
【モデルプレス＝2025/11/08】【ネタバレあり】Prime Videoにて独占配信中の恋愛リアリティ番組『ラブ トランジット』の最新作『ラブ トランジット』シーズン3の第7話と第8話（最終回）が10月30日20時より配信され完結した。モデルプレスでは参加する元カップル男女10人それぞれにインタビューを実施。参加理由や元恋人とお別れした理由からホカンスを経て元恋人への心境の変化と最終告白の決断の理由まで赤裸々に語ってもらった。10人目は不動産営業のゆうや（29）。＜Vol.10＞
※以下、『ラブ トランジット』シーズン3の全話ネタバレを含む。
本作はCJ ENM系列の韓国コンテンツ配信サービスTVINGのオリジナルシリーズである人気恋愛リアリティ番組『환승연애（乗り換え恋愛）』のフォーマットを元に、日本で製作された番組。参加者は交際期間や別れた時期、破局理由もそれぞれ異なる5組の元恋人たち。一度別れた恋人たちが再会し、約1ヶ月間ホテルでのホカンス生活を通して、過去の恋や、新たな出会いの間で揺れ動く姿を描く。
ゆうやのX（元恋人）は、第5話にてバックパッカーのユリ（29）だと明らかに。交際期間4年4ヶ月、別れたのは6年10ヶ月前で、ユリが留学するタイミングで別れを決断した。
ホカンス中、ゆうやはSNSマーケティングのみゆう（26）に惹かれ、みゆうが辛いときも黙って傍にいる優しさを見せるが、みゆうのXへの未練を感じ取り身を引く。その後モデルのミク（27）が気になることを明かし、アプローチ。最終的にユリの言葉に背中を押され、ミクへ告白するもミクはXとの復縁を選んだ。ゆうやは会社員のひなこ（28）からも告白を受けた。
― 現在のお仕事や活動について簡単に自己紹介をお願いします。
ゆうや：不動産営業をしております。
― Xに誘われて参加した理由を教えてください。
ゆうや：悩んだ結果、参加を決めました。誘われたときは疑問がたくさんあって。なんでXが出ようと思ったのか、「なんで僕なんだろう？」というところがすごく不思議ではありました。
― Xとはお別れした後も連絡は取っていた？
ゆうや：頻繁ではないですけど、1年に1回ぐらい。親戚とちょっと挨拶するぐらいの感じで、仲が悪いわけじゃなかったです。
― Xとの過去の交際の馴れ初めについて教えてください。
ゆうや：友達の彼女の友達で紹介してもらいました。写真を見て可愛いと思ったので「紹介して」みたいな感じで僕からアプローチしました。当時学校も別々で僕は高校3年生で、その後僕は専門学校に行ったんですが、Ｘは働き出していました。
― そのときはどんなお付き合いをされていましたか？
ゆうや：すごく仲が良かったと思います。若かったので毎日夜に2、3時間くらい電話して寝るみたいな。「もう話すことないんじゃない？」ってくらい話して、今だったら考えられないぐらいずっと一緒にいました。
― それくらい波長が合った？
ゆうや：長く付き合えたのは本当にユリの優しさだと思います。一緒にいて楽しみもありますけど、辛いときに支えてくれるというか、頑張ろうと思える言葉をくれたり、すごく優しかったです。
― 付き合っている間に、ゆうやさんの人生の中でもいろいろ辛いことがあった？
ゆうや：専門学校に行った後に僕も就職で慣れない環境もあったので、そういうときにユリが支えてくれていたなと思います。
― ホカンス中に公開された過去の写真がやんちゃな感じで衝撃を与えていましたが…
ゆうや：いや、あれ、やんちゃじゃないんです。ただのファッションなんですよ（全力で否定）！
一同：（笑）
ゆうや：ヤンキーだったとかじゃなくて、若いときは髪を染めようかなと思うじゃないですか。黒髪で学生時代を過ごしてきたから髪染めたいなとか。時代的にはEXILEとかが流行っていてかっこいいの象徴だったので、肌が白いのがコンプレックスで海に行って焼いたり。ずっとあんな感じだったわけじゃないので本当に誤解を解いてほしいです（笑）
― Xとお別れしたのは留学だと思うんですが、待つという選択肢はなかったですか？
ゆうや：1年以上離れることがわかっていたので、別れた方が良いのかなと思いました。
― 未練はなかった？
ゆうや：未練はありました。でも未練よりも相手が幸せになってほしいなという気持ちの方が強かったです。
― 今回誘われて、復縁の可能性はゆうやさんの中にありましたか？
ゆうや：本当に良い思い出しかないので、一緒にいたらまた好きになるんじゃないかなとは考えました。
― 恋愛したいタイミングではあった？
ゆうや：恋愛したいタイミングでした。2年ちょっとお付き合いしていなかったし、年齢的にも結婚を考えたいなと思っていたので。
― 最初はみゆうさんに惹かれましたが、どういうところに惹かれましたか？
ゆうや：ストレートにやっぱり優しい。あんなに綺麗なのに優しくて気遣いもできて、そこが素敵だなと思いました。
― 後半はみゆうさんからミクさんに変わっていきましたが、どういった心境の変化がありましたか？
ゆうや：あのときは色々考えていて、気持ちがぐちゃぐちゃしていた部分がありました。みゆうと思い出デートに行って、ヒロと別れた嫌な記憶もありますけど、公園で過ごしたりしていた幸せな時間について聞いたので、2人のことをすごくイメージできちゃうようになって、みゆうの隣にいる自分がちょっと想像できなくなりました。それよりも2人の方が素敵なカップルだったんだなというのがわかったので。
― Xが発表される前に相手がヒロさんだとわかっていましたか？
ゆうや：はい。なんなら思い出デートでヒロだと思っていました。雰囲気で「絶対ヒロだな」と感じたんですよ。決め手があったというよりかは2人でいる空気感。みゆうが他のメンバーといるときの空気感とヒロといる空気感が違うように感じたし、ずっとヒロなんじゃないかなと思っていました。
― ヒロさんも未練がありそうだと思っていた？
ゆうや：思っていました。途中ミクには行っていたんですけど、最終的にはみゆうに行くんだろうなとなんとなく思っていました。
― ミクさんはどういうところに惹かれましたか？
ゆうや：やっぱり自分にない明るさや、前向きなところにすごく惹かれました。
― ミクさんに対してもイッセイさんの存在を気にされていましたがそこはどうでしたか？
ゆうや：ユリが自分の気持ちに気づかせてくれました。ミクに惹かれると思ったのが答えなのかなと。ミクにはイッセイがいたと思うんですけど、付き合える・付き合えないとかじゃなくて、誰に想いを伝えたいかと思ったときに一番に思い浮かんだのがミクだったので、ユリが言ってくれた通りなのかなと思って。最終的には決断をしました。だからもちろん付き合いたかったですけど、自分の想いを誰に伝えたいかで考えました。
― 自信はありましたか?
ゆうや：自信は全く無いです。イッセイに行くんだろうなと思ったんですけど、付き合いたいから告白するんじゃなくて、伝えたい気持ちがあったので、ダメでも伝えたいと思わせてくれたのがミクでした。
― ひなこさんにも告白されましたが、ひなこさんのアプローチは気づかなかったですか？
ゆうや：気づかなかったですね。ヒロとか僕以外の誰かに行っているなと思っていました。
― ひなこさんはどういう印象でしたか？
ゆうや：女性としても人としてもすごく素敵な人だとは思ったんですけど、あんまり接する時間がなかったです。
― ユリさんに救われた部分も大きかったのかなと思ったのですが、改めてホカンスでユリさんの人間として素敵だと思ったところは？
ゆうや：別れていても、ストレートに僕のためを思って、はっきりダメなところをちゃんと言ってくれるのは、いろいろな意味で優しい人だなと思いました。
― 一番ゆうやさんの気持ちを動かしたユリさんの発言は？
ゆうや：みゆうとミクで悩んでいて、みゆうにはヒロとの思い出があって、ミクのことをイッセイがすごく追いかけていて…といろいろな感情がぐるぐるしていたんですけど、そのときに「それでもミクが気になるってことはそれが答えなんじゃないの？」と言ってくれたのは自分の気持ちに気づかせてくれた言葉でした。
― アシストがすごかったです。みゆうさんにもちゃんと（ミクに行くことを）伝えたのも、ユリさんの影響があったのかなと思いました。
ゆうや：僕はみゆうはヒロのことが好きなんじゃないかなと思っていたので、ユリがいなかったら伝えられたかどうかはわからないですね。
― ではホカンスに参加して、一番成長した部分や学んだことを教えてください。
ゆうや：僕は言葉足らずなので、最終的に自分のことばっかり考えちゃったんですけど、みんなはすごく周りのことを考えていて、自分も辛いのに周りのことを思いやれるメンバーと一緒にいて、相手の気持ちに立って言葉を伝えることや伝える内容・伝える言葉の大切さをより強く感じました。
― ありがとうございました。
◆『ラブ トランジット』シーズン3参加者プロフィール
ミク：27歳／モデル
みゆう：26歳／SNSマーケティング
しおり：32歳／俳優
ひなこ：28歳／会社員
ユリ：29歳／パックパッカー
ヒロ：26歳／経営者
ひろき：31歳／会社員
イッセイ：26歳／格闘家・トレーナー
ゆうや：29歳／不動産営業
ユウマ：31歳／モデル・俳優
◆『ラブ トランジット』シーズン3交際情報
ヒロ＆みゆう：交際期間3年2ヶ月、別れて10ヶ月（第2話で発表）
イッセイ＆ミク：交際期間3年、別れて1年（第3話で発表）
ひろき＆ひなこ：交際期間1年8ヶ月、別れて1年5ヶ月（第4話で発表）
ユウマ＆しおり：交際期間9ヶ月、別れて4年1ヶ月（第1話で発表）
ゆうや＆ユリ：交際期間4年4ヶ月、別れて6年10ヶ月（第5話で発表）
◆『ラブ トランジット』シーズン3概要
配信開始日：2025年10月16日（木） 20時より独占配信中
話数：全8話
10月16日（木）20時 第1話−第3話
10月23日（木）20時 第4話−第6話
10月30日（木）20時 第7話−第8話
