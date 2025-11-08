阪口珠美（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/11/08】元乃木坂46の阪口珠美が11月7日、自身のInstagramを更新。出演舞台のオフショットを公開し、話題が集まっている。

◆阪口珠美、美デコルテ公開


阪口は「舞台『醉いどれ天使』本日初日おめでとうございます」とつづり、衣装姿でポーズを決めた写真を投稿。クラシカルなドレスを身にまとい、透明感のあるデコルテを見せている。

◆阪口珠美の投稿に反響


この投稿に「美しい」「カッコよさが突き抜けてる」「セクシーさ憧れる」「女神降臨」「ドキッとした」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

