なんっって可愛いのーーッ♡【3COINS】今のうちにゲットしとこ！「クリスマスグッズ」

ハロウィンが終わって今年ももうあと少し。クリスマスを意識し始める方も多いのではないでしょうか。【3COINS（スリーコインズ）】からは、早くも「クリスマスグッズ」が登場！ 今回は、おしゃれで可愛い商品をピックアップしました。毎年人気商品は早めに売り切れてしまうので、今のうちにGETするのがおすすめです。

コスパ良すぎ！「手軽に飾れるツリー」

クリスマスツリーが欲しいけど、片付けたり飾り付けたりするのが面倒……という方にぴったりなのがこちらの「組み立てツリー：M」です。台座や支柱などがそれぞれ別のパーツになっているので、省スペースで収納できるのが魅力。組み立てが簡単で、飾り付けも置くだけなので手軽にクリスマスツリーを楽しむことができます。ひとつひとつのモチーフも凝っていて\880（税込）とは思えないクオリティ。より組み立てが簡単でコンパクトな「組み立てツリー：S」\660（税込）も販売されています。

置くだけでクリスマス気分「汽車の置き物」

玄関やリビングにクリスマス気分が上がる置物をしたい方におすすめなのがこちらの「クリスマストレイン」です。クリスマスカラーの汽車にプレゼントやサンタ・オーナメントといったモチーフが乗っています。形を変えられるので、スペースに合わせて置けるのがうれしいポイント。カラーはレッド・グリーンの2種類でそれぞれモチーフのデザインが異なります。お値段は、\550（税込）です。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A