この柄にピンっときたら即買いだよ！ファン心をくすぐる♡100均DIYグッズが爆誕してた
商品名：スタンプヘッド、シーリングスタンプ用（塔の上のラプンツェル）
価格：￥110（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480715193
プリンセス好きにはたまらん…♡ファン心をくすぐる話題のシーリングスタンプ
近頃のダイソーは、ディズニーデザインのシーリングスタンプヘッドがたくさん並んでいます。先日筆者が店舗を訪れると、なんと「塔の上のラプンツェル」がモチーフになったアイテムを発見。プリンセス好きにはたまらないデザインだったので、早速購入してきました！
今回ご紹介するのは、その名も『スタンプヘッド、シーリングスタンプ用（塔の上のラプンツェル）』。お値段は￥110（税込）。柄が2種類あったので両方買ってきちゃいました♡
ラプンツェルがモチーフになったデザインと、ランタンの模様や魔法の花など、劇中のシンボルを彷彿とさせるマークがとってもキュート。ファン心をまんまとくすぐられてしまいます。
ダイソーの『スタンプヘッド、シーリングスタンプ用（塔の上のラプンツェル）』を実際に使ってみた！
使用方法はまず、別売りのスタンプハンドルにヘッドを取り付けます。今回は、互換性があったのでセリアのハンドルを使用しました。ダイソーでも販売されていますが、セリアはデザインも豊富なのでご参考までに♪
次にワックスを溶かして、シーリングしたい場所にたらします。表面が薄っすらと乾くまで待ったら、上からゆっくりとスタンプを押します。
4〜5秒置いたら、ゆっくりとスタンプを離します。
実際に使ってみて、スタンプのマークは浮き出たのですが、表面を乾かす作業でムラができてしまったのか、スタンプの形が歪んでしまい…これは練習したいと思います！
両方作ってみるとこんな感じに。自分用に作るのはもちろん、デザインのクオリティが高いので、お手紙やプレゼントで使うと喜ばれそうですね！
今回はダイソーの『スタンプヘッド、シーリングスタンプ用（塔の上のラプンツェル）』をご紹介しました。
気になった方はぜひ、ハンドメイドグッズ売り場をチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。