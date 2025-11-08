この柄にピンっときたら即買いだよ！ファン心をくすぐる♡100均DIYグッズが爆誕してた

いまだ人気が衰えないシーリングスタンプ。今ダイソーでは、ディズニーデザインのシーリングスタンプヘッドがたくさん並んでいます！今回筆者がGETしてきたのは、「塔の上のラプンツェル」がモチーフになったアイテム。￥110（税込）とは思えないほどのクオリティなので、この機会に要チェックです♡

商品情報

商品名：スタンプヘッド、シーリングスタンプ用（塔の上のラプンツェル）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480715193

プリンセス好きにはたまらん…♡ファン心をくすぐる話題のシーリングスタンプ

近頃のダイソーは、ディズニーデザインのシーリングスタンプヘッドがたくさん並んでいます。先日筆者が店舗を訪れると、なんと「塔の上のラプンツェル」がモチーフになったアイテムを発見。プリンセス好きにはたまらないデザインだったので、早速購入してきました！

今回ご紹介するのは、その名も『スタンプヘッド、シーリングスタンプ用（塔の上のラプンツェル）』。お値段は￥110（税込）。柄が2種類あったので両方買ってきちゃいました♡

ラプンツェルがモチーフになったデザインと、ランタンの模様や魔法の花など、劇中のシンボルを彷彿とさせるマークがとってもキュート。ファン心をまんまとくすぐられてしまいます。

ダイソーの『スタンプヘッド、シーリングスタンプ用（塔の上のラプンツェル）』を実際に使ってみた！

使用方法はまず、別売りのスタンプハンドルにヘッドを取り付けます。今回は、互換性があったのでセリアのハンドルを使用しました。ダイソーでも販売されていますが、セリアはデザインも豊富なのでご参考までに♪

次にワックスを溶かして、シーリングしたい場所にたらします。表面が薄っすらと乾くまで待ったら、上からゆっくりとスタンプを押します。

4〜5秒置いたら、ゆっくりとスタンプを離します。

実際に使ってみて、スタンプのマークは浮き出たのですが、表面を乾かす作業でムラができてしまったのか、スタンプの形が歪んでしまい…これは練習したいと思います！

両方作ってみるとこんな感じに。自分用に作るのはもちろん、デザインのクオリティが高いので、お手紙やプレゼントで使うと喜ばれそうですね！

今回はダイソーの『スタンプヘッド、シーリングスタンプ用（塔の上のラプンツェル）』をご紹介しました。

気になった方はぜひ、ハンドメイドグッズ売り場をチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。