人気すぎて全然手に入らない！幻の100均キーホルダー

ガチャ好きから人気が爆発的に広がった100円玉を収納できるケース。以前、セリアで販売されて飛ぶように売れたのですが、人気のあまりゲットできなかったという声も多くみられました。そんな方にチェックしてほしいのがキャンドゥ！キャンドゥでも販売されていたので、ぜひチェックしてみてくださいね♪

商品情報

商品名：100円玉コインケース レトロ

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：45×直径28mm

販売ショップ：キャンドゥ

JANコード：4952583065159

セリアで大人気だったあの商品をキャンドゥでも発見！

ガチャ好きの間で話題になってから、SNSで爆発的に人気を博した100円玉を収納できる専用コインケース。筆者はガチャ資金はもちろん、ライブハウスで使うドリンク代を持ち歩くのに欲しい！と探していたのですが、人気のあまりなかなかゲットできずにいました。

そんななか、セリアで人気すぎてすぐに売り切れてしまった幻の商品をキャンドゥでも発見！その名も『100円玉コインケース レトロ』です。

なんだかレトロなお菓子やおもちゃを思い出すデザインと、可愛らしいカラーリング。ボールチェーン付きで、キーホルダーのように持ち歩けるのがうれしいですね！

現金が必要な時にあると便利！お守り感覚で持ち歩けるコインホルダー

なんだか心もとなく見えますが、作りは想像以上にしっかり！

底板部分にはバネがついていて、100円玉を上から押さえつけるようにして入れることで、ケースと底板でお金を挟んで固定してくれるという仕組みです。

スライドさせるようにお金を出せば、その分バネが戻ってまた固定される作り。サッと支払いもできるのでラクラクです。

キャッシュレス派の筆者ですが、ガチャガチャやライブハウスのドリンク代はまだ現金のみの場所も多いので、いざというときのお守り感覚で常に持ち歩いています。

今回はキャンドゥで購入した『100円玉コインケース レトロ』をご紹介しました。人気商品なので、まだ売り切れてしまう可能性も…。気になる方は、ぜひ早めにチェックしてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。