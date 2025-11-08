アロウカMF福井太智が先制弾もオウンゴールを献上

ポルトガル1部アロウカは現地時間11月7日にリーグ戦第11節でエストリウと対戦し、3-4で敗れた。

先発したアウロカMF福井太智は前半5分に先制点となる今季初ゴールを決めたが、直後にオウンゴールを記録。現地メディアでは「天国から地獄へ転落」と報じられた。

ダブルボランチの一角として出場した福井は開始5分、相手DFのクリアミスを見逃さず、ペナルティーアークの中から右足でダイレクトシュート。強烈な一撃をゴール左隅に蹴り込んだ。開幕から全試合出場を続けていたなかで今季初ゴールを記録した。

しかし、そのわずか5分後だった。相手の右サイドからのクロスが福井の伸ばした足に当たり、そのままゴールに吸い込まれた。自身の先制ゴールを帳消しにするオウンゴールとなってしまい、試合は振り出しに。その後、激しい点の取り合いとなり、アロウカは3-4で敗れた。

ポルトガルメディア「zerozero」は自チームと相手チーム両方の得点に絡む結果となった福田について「最終的に主役となったのは福井。短時間の間に2度もスコアを動かした」「わずか数分で天国から地獄へと転落」と伝えた。さらにその浮き沈みの激しい様子は「感情のジェットコースターのような一日だった」と表現されていた。（FOOTBALL ZONE編集部）