¡Ö¤³¤ì¤Ê¤é´ÊÃ±¤ËÈþÌ£¤·¤¯ºî¤ì¤ë¡ª¡×¡Ö¤È¤í¤È¤í¿©´¶¤Ë¿Ì¤¨¤¿¡Ä¡ª¡×¿æÈÓ´ï¥í¡¼¥ë¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î¥ì¥·¥Ô
¥í¡¼¥ë¥¥ã¥Ù¥Ä¤òºî¤ë¤Î¤Ë¤«¤«¤ë»þ´ÖÌó15Ê¬¡Ê¿æÈÓ»þ´Ö¤ò½ü¤¯¡Ë
¥í¡¼¥ë¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î¥«¥í¥ê¡¼Ìó348kcal¡¿1¿ÍÊ¬
¥í¡¼¥ë¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î¥ì¥·¥Ô
¥í¡¼¥ë¥¥ã¥Ù¥Ä¤ÎºàÎÁ(2¿ÍÊ¬¡Ë
¥¥ã¥Ù¥Ä¡¡4Ëç¡ÊÌó200g¡Ë
ÆÚ¤Ò¤Æù¡¡200g
¤¿¤Þ¤Í¤®¡¡1¡¿4¸Ä¡ÊÌó50g¡Ë
¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¡¤Ò¤È¤«¤±
µíÆý¡¡Âç¤µ¤¸2
¥Ñ¥óÊ´¡¡Âç¤µ¤¸2
±ö¡¡Å¬ÎÌ
¤³¤·¤ç¤¦¡¡Å¬ÎÌ
¥«¥Ã¥È¥È¥Þ¥È´Ì¡¡1¡¿2´Ì¡Ê200g¡Ë
¿å¡¡100ml
¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¡¡Âç¤µ¤¸1
ðùÎ³¥³¥ó¥½¥á¡¡¾®¤µ¤¸2
¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡¡Âç¤µ¤¸1¡¿2
º½Åü¡¡¾®¤µ¤¸1
¥í¡¼¥ê¥¨¡¡1Ëç
±ö¡¡Å¬ÎÌ
¥É¥é¥¤¥Ñ¥»¥ê¡¡Å¬ÎÌ
¥í¡¼¥ë¥¥ã¥Ù¥Ä¤Îºî¤êÊý
¡¡¡¤¿¤Þ¤Í¤®¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Ï¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
¢¡¡¥Ü¥¦¥ë¤ËÆÚ¤Ò¤Æù¡¢¤¿¤Þ¤Í¤®¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¢µíÆý¡¢¥Ñ¥óÊ´¡¢±ö¡¢¤³¤·¤ç¤¦¤òÆþ¤ì¡¢Ç´¤ê¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Ç¤è¤¯º®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
➂¡¡¥¥ã¥Ù¥Ä¤ÏÂÑÇ®»®¤Ë¤Î¤»¤Æ¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¥é¥Ã¥×¤ò¤·¡¢¥ì¥ó¥¸600W¤Ç2Ê¬²ÃÇ®¤¹¤ë¡£
¢¨º¬¸µÉôÊ¬¤Î¿Ä¤Î¤Þ¤ï¤ê¤ËÊñÃú¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¤½¤ÎÉôÊ¬¤«¤éÍÕ¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È1Ëç¤º¤ÄÇí¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¡¡¿Ä¤ÎÊ¬¸ü¤¤ÉôÊ¬¤òºï¤®¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¤ÇÃæ¿È¤¬½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦Êñ¤à¡£
Ãæ±û¤è¤ê¼êÁ°Â¦¤ËÆù¤À¤Í¤òÃÖ¤¡¢¼êÁ°¤Î¥¥ã¥Ù¥Ä¤ò´¬¤ÉÕ¤±¤¿¤é¡¢º¸±¦¤ÎÍÕ¤òÀÞ¤ê¹þ¤ß¡¢¤¯¤ë¤¯¤ë¤È´¬¤¯¡£Êø¤ì¤ë¤Î¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÄÞÍÌ»Þ¤Ç»ß¤á¤Æ¤ª¤¯¡£
¥¡¡¿æÈÓ´ï¤ÎÆâ³ø¤Ë¡¢¥«¥Ã¥È¥È¥Þ¥È´Ì¡¢¿å¡¢¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¡¢ðùÎ³¥³¥ó¥½¥á¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡¢º½Åü¡¢±ö¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢·Ú¤¯º®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
¢¨±ö¤Ï¹µ¤¨¤á¤ËÆþ¤ì¡¢¿æ¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤«¤éÄ´À°¤¹¤ë¤Î¤¬¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¦¡¡¤¤Î´¬¤½ª¤ï¤ê¤ò²¼¤Ë¤·¤Æ¿æÈÓ´ï¤ËÆþ¤ì¡¢¥í¡¼¥ê¥¨¤âÆþ¤ì¤ÆÉáÄÌ¤Î¿æÈÓ¥â¡¼¥É¤Ç¿æÈÓ¤¹¤ë¡£
§¡¡¿æ¤¾å¤¬¤Ã¤¿¤é±ö¤ÇÌ£¤ò¤È¤È¤Î¤¨¤ë¡£
¨¡¡´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¥É¥é¥¤¥Ñ¥»¥ê¤ò¤Õ¤ë¡£
¿æÈÓ´ï¤Ë¤ªÇ¤¤»¤Ç¡¢´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¼ÑÊø¤ì¤òµ¤¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¯¡¢¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·¤Ê¤Î¤Ë¤È¤í¤È¤í¤Ë¼Ñ¹þ¤Þ¤ì¤¿¥í¡¼¥ë¥¥ã¥Ù¥Ä¤¬ºî¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¥È¥Þ¥È´Ì¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌîºÚ¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤ì¤ÆËþÂ´¶¤Î¤¢¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È¡£±ÉÍÜ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ì¤Þ¤¹¡£
¥í¡¼¥ê¥¨¤Ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¾ÊÎ¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ðùÎ³¥³¥ó¥½¥á¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¸Ç·Á¥³¥ó¥½¥á¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢1¸ÄÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆÚ¤Ò¤Æù¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¹ç¤¤ÈÔ¤Æù¤Çºî¤Ã¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£·Ü¤Ò¤Æù¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¤·¤¿¥í¡¼¥ë¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¹¥¤ß¤Çºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¿æÈÓ´ï¤ËÆþ¤ì¤Æ¥¹¥¤¥Ã¥Á¥ª¥ó¡ª¤ÇÃ¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ë¡Ö¥í¡¼¥ë¥¥ã¥Ù¥Ä¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥í¡¼¥ë¥¥ã¥Ù¥Ä½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£¤¼¤Ò¡¢ºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í♡
¢¨µ»öÆâ¤Î¥«¥í¥ê¡¼É½¼¨¤ÏÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡ÖÆüËÜ¿©ÉÊÉ¸½àÀ®Ê¬É½¡ÊÈ¬Äû¡ËÁýÊä2023Ç¯¡×¤ò¤â¤È¤ËAI¤Ë¤è¤ê»»½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹