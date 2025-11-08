プロレスで活動再開することを発表した、タレントのフワちゃん。自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルでは、活動休止中の生活について明かした。

７日に「フワちゃん、活動再開します！！！」と題した動画をアップ。２分１６秒の動画で、活動休止していた１年３か月間の様子を伝えた。

サングラスをかけて変装した一枚や、「各所へ謝罪にまわる毎日」という姿を披露。黒髪を一つにまとめ、白い襟付きシャツのモノトーンコーデだ。手には虎がプリントされた紙袋を持っており「とらやの羊羹（ようかん）です」と説明した。

そして「喉のポリープ手術」も行ったそうで、病室の写真も公開。「２週間、筆談生活」だったそうだ。

また「活動休止期間中、唯一のハッピーニュース」も。「甥っ子うまれた☆」と明かし、赤ちゃんをうれしそうに抱っこする姿も見せた。

そして海外にも渡ったそうで「イギリス留学で新しい挑戦！！」「海外で武者修行！！」をしたと明かした。

フワちゃんは今月７日に、女子プロレス団体・スターダムに入団したことを発表。１２月２９日に両国国技館で“再デビュー”すると明かした。また「昨年は私の発言で、ご迷惑やご心配をおかけしました」と謝罪し、活動再開すると伝えた。

インスタグラムではリングで撮影した写真をアップ。ネット上では「フワちゃん痩せたね。結構鍛えた感じ？」「フワちゃんめっちゃ痩せたね？？」という声があがっている。