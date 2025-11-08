100均で買うと捗るよ！仕上がりがワンランク上がる！優秀パレット

水彩やアクリル絵の具を使うとき、意外と悩むのがパレット。高価なものを買うほどでもないけれど、しっかり使えるものが欲しい…そんな時にもダイソーが頼りになります。シンプルな丸型デザインで、混色用の大きなスペースと周囲に小さなスペースがたくさんついていて、絵の具のコントロールがしやすくて便利ですよ。

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：絵の具用パレット（丸型、2枚）

価格：￥110（税込）

内容量：2枚入

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480618005

色づくりが思いのまま！無駄のない形が使いやすい！ダイソーの『絵の具用パレット（丸型、2枚）』

ダイソーの図画工グッズ作売り場を覗いてみると、シンプルな見た目の丸型パレットが並んでいるのを発見。2枚セットで110円（税込）でした。

中央には大きなスペース、周囲には小さなスペースが10個。色を分けながら混色できるので、思い通りの色を作りやすい構造です。

このパレットの魅力は何といっても、小さなスペースがたくさんあること！絵の具を1色ずつ分けて出せるので、うっかり隣の色が混ざる心配がありません。

さらによく見ると、パレットの縁には小さな突起が。試しに筆を置いてみたところ、転がり防止に使えました。筆が転がって画用紙や机が汚れるのを防いで、作業を快適に進められます。

また、構造がシンプルなのでザッと水洗いするだけで汚れが落ちやすいのも高ポイント。二つ折りタイプのように接合部に汚れや絵の具がたまることもなく、きれいな状態を保ちやすいのが嬉しいですね。

小さな工夫で、描く時間がもっと楽しく

筆者はダイソーの固形絵の具を使って、簡単な絵を描いてみることに。今回は目玉焼きをのせたトーストを描いてみます。

まずは黄身から。黄色と赤を混ぜて薄いオレンジを作り、黄身の形を描きます。

この時、光が当たる部分は白く残しつつ、濃いオレンジを重ねて陰影をつけていきます。

次に白身。白・黒・黄色を混ぜて、白身の影を表現。一部にだけ塗って立体感を出します。

パンの部分は茶色と黄色を多めの水で伸ばし、耳は濃いめの茶色と黒で仕上げ。最後に緑と黒を合わせてトッピングを描いたら完成です。

パレット上で色を少しずつ調整できたおかげで、自然なグラデーションが作れました。参考にしてくださいね。

今回はダイソーの『絵の具用パレット（丸型、2枚）』をご紹介しました。特別な機能はないけれど、必要なところがしっかり押さえられていて、とても使いやすいです。

色づくりも後片付けもスムーズで、絵の仕上がりがワンランクアップする感じがします。趣味で絵を描く人におすすめです。気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。