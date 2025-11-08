お笑いタレントの東野幸治（58）が7日深夜放送のABCラジオ「東野幸治のホンモノラジオ」（金曜深夜1・00）に出演。英ロックバンド「オアシス」の東京ドーム公演で前座として出演した、女性4人組パンクバンド「おとぼけビ〜バ〜」に謝罪した。

タイトルコールで「この1週間も怒られてばっかりでした。とにかくごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい」と謝罪からスタートしたこの日。「ごめんなさい。笑ってる場合やないですよ、ホンマに」「先週ご機嫌にしゃべってたら、まさかこんな返り討ちに合うとはホント思わなかったんですけど…本当に反省してます」と続けた。

1日の放送で、カンニングの竹山を誘ってオアシスのライブに行ったことをご機嫌に話していた東野。その中で、おとぼけビ〜バ〜について話していた。

東野は「俺めちゃめちゃ好きになって」としつつも「表現が、俺ちょけてるって言ってたんかな。“ちょけた4人でおもろかったな”って褒め言葉として（言った）。たくさんある何万語、何百万語ある日本語の中から“ちょけてる”っていう表現。客観的に見たら“何やねんその表現”。いや、それはもう僕がホントごめんなさい」と反省。「おとぼけビ〜バ〜さんが俺歌って演奏してて。やってる時に、いや、これ面白い4人組やなとか」と弁明。「素晴らしいなって表現をちょっと幼稚な言葉でしゃべって」と続けた。

さらに、1日の放送では「女性器を連呼してた」とも話していたが、「どうやら連呼してなかった。こんなんダメじゃないですか」と東野。「俺とカニング竹山、おっしゃんの耳には聞こえたのよ。つまり幻聴。俺と竹山だけ。5万人の中でたった2人、幻聴を聞いて」と話した。

これについてはバンドのファンからボーカルのあっこりんりんにも伝わったようで、Xで「一目でバンドも歌詞も気に入っていただけたんバンド冥利に尽きるけど、女性器連呼はしてないよ！聞き間違いは当たり前にあるししゃあないけど、メディアって怖いな?ってことやね」と発信し、否定。これに、東野も「ごめんなさい！女性器に聞こえたんです！申し訳ないです！ええ加減なこと言わないようにこれから気をつけてしゃべります！陰ながら応援させてください！」と謝罪していた。

この日、あらためて東野は「ほんで俺もちゃんと申し訳ないって、これはちゃんと謝らないといけないと思って。言い訳せずにちょっと謝らせていただいて」「本当に改めて謝りたいですし、ちょっと陰ながら応援するでいいですか？」とした。