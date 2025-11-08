100均で見つけて大歓喜♡を貼るだけで超簡単！トレンド小物が簡単に作れるDIYパーツ

最近、ゆる可愛いクリーチャーやモンスターのデザインが流行っていて、雑貨店さんや通販などでもよく見かけますよね。筆者もずっと気になっていましたが、なんと先日セリアで、トレンドを抑えたデコレーションパーツを発見しました！100円とプチプラだったので今回は2種類GETしてきましたよ。要チェックです♪

商品情報

商品名（左から）：デコパーツ フェイスパーツリップ4P／デコパーツ フェイスパーツ目玉3P

価格：各￥110（税込）

内容量：4個／3個

販売ショップ：セリア

JANコード：4539314534896／4539314534902

最近流行ってるやつ！セリアでお得に手芸パーツをGET

近頃、セレクトショップやネット通販などで見かける、クリーチャー系のお顔が付いたアイテム。見れば見るほど癖になる可愛さで、筆者も気になっていました。

そんな中、セリアをパトロールしていると、手芸グッズ売り場でまさかの出会いが！個性のあるお顔モチーフのパーツが、なんと￥110（税込）で販売されていたんです。

まずこちらが、『デコパーツ フェイスパーツリップ4P』。くちびる部分にラメが入っていて、うるうるつやつや♡なんともいえない表情も可愛らしいですよね。

そしてこちらが、『デコパーツ フェイスパーツ目玉3P』です。先ほどに比べてちょっと塗装があまい部分がありますが、お値段を考えれば許容範囲。海外のアニメキャラクターみたいなデザインがキュートです。

デコレーションにもってこい！セリアの『デコパーツ フェイスパーツリップ4P』と『デコパーツ フェイスパーツ目玉3P』

貼り付ける対象との相性にもよりますが、今回筆者はクリアボンドを使って手持ちのアイテムに貼り付けました。コスパも良く、自分好みにデコレーションできるのが嬉しいです。

クリーチャーグッズといえば、セリアの『キーホルダー もこもこクリーチャー』もSNSで大人気！どこか憎めない可愛さで、鍵などの小物に付けたり、旅行バッグの目印にもオススメですよ。

今回はセリアの『デコパーツ フェイスパーツリップ4P』と『デコパーツ フェイスパーツ目玉3P』をご紹介しました。

気になった方はぜひ、手芸グッズ売り場をチェックしてみてください♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。