バンドオーディション番組『STEAL HEART CLUB』第3話にて、日本人ギタリストのケイテンがカリスマ性を放った。

【映像】イケメンすぎる！ラブコールが殺到する日本人ギタリストのビジュアル

Mnetとカカオエンターテインメントがタッグを組んだ『STEAL HEART CLUB』は、ギター、ドラム、ベース、ボーカル、キーボード各10名ずつ、計50名の参加者たちが熾烈なサバイバルを繰り広げてグローバルバンドを結成するプロジェクト。MCは俳優のムン・ガヨン、ディレクターはCNBLUEのジョン・ヨンファ、PEPPERTONESのイ・ジャンウォン、ソヌ・ジョンア、Wanna One出身のハ・ソンウンが務める。

参加者からも大人気！「一緒にやりたい」とラブコール殺到

シグナルソング「A Youth of One Day」を50人全員でパフォーマンスする「メガバンドミッション」に向けて、参加者の立ち位置を決めるレベル再調整テストが行われた。日本人ギタリストのケイテン（18歳）は、Instagramのフォロワー13万人超を誇り、アメリカのバークリー音楽大学に現役で通う注目の参加者だ。

華奢な体型に長髪で、只者ではない空気を放つケイテンが登場すると、ライバルたちも「余裕があるし演奏も完璧」「一番牽制しているギタリスト」と戦々恐々とした様子。本人は「僕のスタイルを見せつけます」とサムズアップし、自信満々だ。アンニュイな表情を浮かべたケイテンは高速のプレイで魅了し、個性的なフレージングで「何これ？」「この構成は不思議」「さすがだね」とどよめきを起こした。

審査員は「青春の爽やかさとエネルギーをすごく感じられました」「すごくよかったです」と絶賛。参加者たちも「ファンになりそう」「もう一度聴きたい」とうっとりし、視聴者からも「セクシー」「マジかっこいい」「イケメン」とコメントが相次ぐ。審査の結果、ケイテンはMV撮影で前列に立つハートミュージシャンに選出された。

3ラウンドに突入すると、審査員の協議により、チームメンバーの決定権を得られるフロントパーソンに選ばれたケイテン。選出の理由を、審査員はMV撮影を振り返り「強烈でした」「唯一だね、この人は」「すごく幸せそうに弾くんだよね」「かっこいいと思ったら別の面を見せてくれる」「鳥肌が立つほどよかった」と口々に語った。参加者からの人気も高く、ケイテンがメンバーを選ぶ際には、「ケイテン愛してる！」「一緒にやりたい」とラブコールが殺到した。（『STEAL HEART CLUB』／ABEMA K WORLDチャンネル）