【ベレン＝大月美佳】ブラジル北部ベレンで開かれていた国連気候変動枠組み条約第３０回締約国会議（ＣＯＰ３０）の首脳級会合は７日、２０３５年までに水素や植物由来のバイオ燃料などの生産・利用量を２４年比で４倍以上に拡大する行動宣言に日本を含め１９か国が署名し、閉幕した。

行動宣言は、議長国ブラジルが日本やイタリアとともに提案した。航空や船舶などの分野で水素やバイオ燃料といった「持続可能な燃料」の利用拡大を図る。署名国は毎年、進捗（しんちょく）状況を報告する。

２３年のＣＯＰ２８で合意した「エネルギーシステムの化石燃料からの脱却」に続く取り組みで、ブラジルのルラ・ダシルバ大統領は「地球はもはや、化石燃料を集中的に利用する開発モデルを維持できない」と訴えた。

ブラジルはバイオ燃料の世界２位の生産国で、サトウキビを原料としたバイオエタノールが自動車燃料として広く普及。日本は、バイオ燃料をガソリンに混ぜた混合燃料を２８年から一部地域で先行導入する方針だ。

この日は、地球温暖化対策の国際的枠組み「パリ協定」に基づく温室効果ガスの排出削減目標や、途上国の対策を支援する資金の確保策も議論された。ブラジルは、気候変動だけでなく飢餓や貧困対策に取り組む「ベレン宣言」を発表したが、日本は署名しなかった。

ＣＯＰ３０は１０〜２１日の予定で行われ、１７０以上の国・地域の閣僚らが世界的な気候変動対策を議論する。