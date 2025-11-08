俳優の桃井かおり（74）が6日、Instagramを更新。アメリカ・ロサンゼルス産の“高級食材”を使った手料理を披露した。

2015年、64歳のときにアメリカで音楽関係の会社を経営する日本人男性と結婚した桃井。Instagramでは「#かおり飯」をつけ、「何でも作ります！と、旦那に言ったら野菜寿司!!」と夫のリクエストで作ったお寿司や、「旦那待望の鍋焼きうどん」とコメントした具だくさんな2人分の料理が並ぶ食卓など、愛妻料理を披露している。

2025年11月6日の投稿にも「#かおり飯」をつけて、「LA産マツタケ発見！うん見つけた!!香り弱いが確かにマツタケ!!季節になると食べたがるが、いつもお支払いで腹が立つ。いや〜LAマツタケお安い！買い占め決定！きょうは焼きとすき焼きで！あすは炊き込みご飯作るかな」と、焼きマツタケとすき焼きを披露した。

この投稿にファンからは、「わぁ！いい香りがしてきそう」「LA産があるとは！」「たまらない 秋の味覚！」「豪華」など、さまざまなコメントが寄せられている。