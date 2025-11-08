『よわよわ先生』来年4月放送で制作はブレインズ・ベース 鶸村ひより役は高野麻里佳で続投「奇跡」
テレビアニメ『よわよわ先生』が2026年4月より放送されることが決定した。あわせてティザービジュアル、キャラ設定画、キャスト情報が解禁され、鶸村ひより役を高野麻里佳、阿比倉章人役を波多野翔が担当する。
【画像】裸ギリギリ！よわよわ先生のキャラ設定画
同作は、週刊少年マガジンにて連載中の漫画が原作で、キレイで“こわこわ”に見える鶸村ひより先生を中心とした学園青春ラブコメ。生徒たちからは、機嫌を損ねたら呪われる「こわこわ先生」と恐れられている新米教師・ひより先生だが、しかし、本当は体力0、声もヒョロヒョロ、あらゆるステータスが最弱なだけの「よわよわ先生」だった。
鶸村先生の秘密を偶然知った担当クラスの阿比倉(あびくら)くんは、不器用な先生の頑張りが報われるよう、彼女に協力して生徒の誤解を解こうと決意。ドキドキで刺激的なトラブルに巻き込まれながら、大好きな鶸村先生をサポートしていく、よわよわで、かわいい先生との、ちょっぴり刺激的なラブコメディー。
■高野麻里佳コメント
【原作を読んだ時の印象や、ご自身の演じる役の印象、意気込みをお聞かせください】
よわよわ先生こと、鶸村ひより役の高野麻里佳です。PVからまさかの続投で、奇跡のように嬉しく思っています！大人気の作品を、TVアニメでもたくさん愛していただけるよう精一杯演じさせていただきます！
【ご自身が「よわよわ」だと思うところを教えてください】
お口がよわよわ過ぎて、お水が上手く飲めません。空気と一緒に飲んでしまってケフケフしたり。口の端から溢してしまったり。「あるある」であってほしい「よわよわ」です。
【ご自身が「つよつよ」だと思うところを教えてください】
サングラスが似合っちゃうので、見た目がとにかく強くなれます！誤解を招かないように言うと、「こわこわ」寄りの「つよつよ」です！
■波多野翔コメント
【原作を読んだ時の印象や、ご自身の演じる役の印象、意気込みをお聞かせください】
原作の印象は純粋に羨ましいなぁ…でした！学生の時はつよつよな先生ばかりだったので…。阿比倉くんとは似てる部分があり、僕も目立つことなく、「ほどほどに」と思って学校生活を送っていたので！穏やかで優しいところもとてもそっくりです。(笑)沢山の方に観て、笑っていただけるように頑張ります！
【ご自身が「よわよわ」だと思うところを教えてください】
蜘蛛によわよわ。本当に嫌いなんです。都会には跳ねる蜘蛛がいるなんて聞いてません。いつも悪戦苦闘しております。
【ご自身が「つよつよ」だと思うところを教えてください】
髪の毛がつよつよ。美容院行く度に、「毛がしっかりしてますよね。立派です。」と褒めてもらってます。
■スタッフ
原作：福地カミオ(講談社「週刊少年マガジン」連載)
監督：石踊宏
シリーズ構成：福嶋幸典
キャラクターデザイン：相坂ナオキ
音楽：多田彰文、田山里奈
アニメーション制作：ブレインズ・ベース
