¡Ø¥¥ß¥×¥ê¡Ù¤³¤³¤í¡¢¥À¥ó¥¹Éô¤ÎÀèÇÚ¡¦À£ÅÄÌö¤ò±þ±ç¡ª¡¡ÃË»Ò¥×¥ê¥¥å¥¢¡Ö¤Ü¤¯¥×¥ê¡×ÅÐ¾ì¤ÎÂè39ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡Ù¡Ê¥¥ß¥×¥ê¡¡ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï Ëè½µÆüÍË¡¡Á°8¡§30¡ËÂè39ÏÃ¤ÎÀè¹Ô¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡õ¤¢¤é¤¹¤¸¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¥×¥ê¥¥å¥¢½é¤ÎÉñÂæºîÉÊ¡ØDancing¡ùStar¥×¥ê¥¥å¥¢¡ÙThe Stage¡Ê¤Ü¤¯¥×¥ê¡Ë¤«¤é¡ÖÃË»Ò¥×¥ê¥¥å¥¢¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¡ØDancing¡ùStar¥×¥ê¥¥å¥¢¡ÙThe Stage¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ö¥¥å¥¢¥È¥Ã¥×¡×¡Ö¥¥å¥¢¥í¥Ã¥¯¡×¡Ö¥¥å¥¢¥½¥¦¥ë¡×¡Ö¥¥å¥¢¥«¥°¥é¡×¡Ö¥¥å¥¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¡×5¿Í¤ÈÍÅÀº¤Î¡Ö¥Ñ¥É¥É¥¥¡×¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥À¥ó¥¹¥Ð¥È¥ë¤¹¤ë¤³¤³¤í¡ªÃË»Ò¥×¥ê¥¥å¥¢ÅÐ¾ì¤Î¡Ø¥¥ß¥×¥ê¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡9ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè39ÏÃ¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü¤ÎÍ¼Êý¡¢³Ø¹»¤«¤éµ¢¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤³¤í¡ÊÀ¼¡§¹â¿¹ÆàÄÅÈþ¡Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤³¤³¤í¤ò¥À¥ó¥¹Éô¤Ë¤µ¤½¤Ã¤¿3Ç¯¤ÎÀ£ÅÄÌö¤¬Îý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ËÄÌ¤ê¤«¤«¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÌÔÎõ¤Ê¥¹¥Ô¥ó¤ò¤·¤¿¤Þ¤ÞÈô¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿À£ÅÄ¤Ï¡¢ÃåÃÏ¤È¤È¤â¤Ëµ¤¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤ª¤É¤í¤¤¤Æ¶î¤±´ó¤Ã¤¿¤³¤³¤í¤òÁ°¤ËÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¤¿À£ÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥À¥ó¥·¥ó¥°¥¹¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢ºÆ¤ÓÎý½¬¤Ø¤ÈÌá¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ÍâÆü¡¢¤³¤³¤í¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤¦¤¿¡ÊÀ¼¡§¾¾²¬ÈþÎ¤¡Ë¤¿¤Á¤Ï¡¢¥À¥ó¥·¥ó¥°¥¹¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¤ÎÁÏÀß¼Ô¤¬¡ÖÀ£ÅÄ¼þ¡×¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤À¤ÈÃÎ¤ê¡¢À£ÅÄ¤Ë»ö¾ð¤òÊ¹¤¡¢À£ÅÄ¤Î¥À¥ó¥·¥ó¥°¥¹¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¤Ø¤Î»×¤¤¤òÃÎ¤Ã¤¿¤³¤³¤í¤È¤¦¤¿¤¿¤Á¤Ï¡¢À£ÅÄ¤ÎÆÃ·±¤ò¼êÅÁ¤¦¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¡¢²Î¤¦¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤ÊºéÎÉ¤¦¤¿¤¬¡¢ÅÁÀâ¤ÎµßÀ¤¼ç¡Ú¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¡Û¤òÃµ¤·¤Ë¤¤¿ÍÅÀº¡Ú¥×¥ê¥ë¥ó¡Û¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¥¥é¥¥é¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¿Í¡¹¤òµß¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¡Ö¡È¥¥ß¡É¤¬¤¤¤ë¤«¤éµ±¤±¤ë¡¢¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë¡ª¡×¤È¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥×¥ê¥¥å¥¢¤¿¤Á¤¬¡È²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥µ¤·¤Æ¡É¡¢Å¨¤Ç¤¢¤ë¡Ú¥Á¥ç¥Ã¥¥êÃÄ¡Û¤Î¥Ü¥¹¡Ú¥À¡¼¥¯¥¤¡¼¥Í¡Û¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
