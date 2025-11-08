Â¼¾å¿®¸Þ¡Ö¤¢¤ó¤Ê¥¿¥ì¥ó¥È¤¬Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï¡×¥Ë¥å¡¼¥¹¥¿¡¼¡È¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ü¡¼¥¤¥º¡É¤Ë´üÂÔ¡Ú¥³¥á¥ó¥È¤¢¤ê¡Û
¡¡MBS¥Æ¥ì¥Ó¤Ï12Æü¡Ø¥¯¥¤¥º¡ª¾¼ÏÂ100Ç¯ ½©ÊÔ¡Ù¡Ê¸å8¡§00¡¡¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£MC¤ÎÂ¼¾å¿®¸Þ¤¬4ÁÈ¤Î¥¿¥ì¥ó¥È²òÅú¼Ô¡¢¤½¤·¤Æ¾¼ÏÂ¤ò°¦¤¹¤ë´ØÀ¾ºß½»¤Î°ìÈÌ²òÅú¼Ô100¿Í¤È¶¦¤Ë¾¼ÏÂ100Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û´ØÀ¾¤ÎÆÃÈÖ¤Ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëÂ¼¾å¿®¸Þ
¡¡1926Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¾¼ÏÂ»þÂå¡£¤½¤³¤«¤é¿ô¤¨¤ë¤È2025Ç¯¤Ï¾¼ÏÂ100Ç¯¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£¤³¤Î100Ç¯´Ö¤ÏÆüËÜ»Ë¾å¡¢À¯¼£¡¢¼Ò²ñ¡¢·ÐºÑ¤¬ºÇ¤âÊÑ²½¤·¤¿·ãÆ°¤Î»þÂå¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»É·ãÅª¤Ç¶½Ì£¿¼¤¤100Ç¯¤Î´Ö¤Ëµ¯¤¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½ÐÍè»ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥¿¥ì¥ó¥È²òÅú¼Ô¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥¸¥ß¡¼ÂçÀ¾¡¢ÇÐÍ¥¤Î±©Ìî¾½µª¡¢¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î»å°æ²ÅÃË¡¢¤½¤·¤Æ½ÕÊÔ¤«¤é³§¶Ð¾Þ¤Îº£°æ¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¥«¡£
¡¡¡Ö¾¼ÏÂ¸µÇ¯12·î25Æü¡¢¸µ¹æ¤¬ÂçÀµ¤«¤é¾¼ÏÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¡¢À¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¥Ö¥é¥¦¥ó´É¼°¥Æ¥ì¥Ó¤Î±ÇÁü¼Â¸³¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤Ï¡¢½é¤á¤Æ²èÌÌ¤Ë±Ç¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï²¿¡©¡×¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿Æ±ÈÖÁÈ¡£Âè2Ìä¤Ç¤Ï¾¼ÏÂ2Ç¯¤Î½ÐÍè»ö¡¢Âè3Ìä¤Ç¤Ï¾¼ÏÂ3Ç¯¤Î½ÐÍè»ö¤«¤é¥¯¥¤¥º¤ò½ÐÂê¤·¡¢ABCD¤ÎÁªÂò»è¤«¤éÅú¤¨¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÜÅó¡Ê¤É¤È¤¦¡Ë¤Î¥Æ¥ó¥Ý´¶¤Ç½ÐÂê¤µ¤ì¤ë¥¯¥¤¥º¤Ë±©Ìî¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê´¶¤¸!?¡×¤ÈÌÌ¿©¤é¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£¤½¤ì¤ò¸«¤¿Â¼¾å¤Ï¡ÖÈ¿¾Ê¤¹¤ë»þ´Ö¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤ë¡£º£¤ä¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖDÌäÂê¡×¤Ïº£²ó¤â·òºß¤Ç¡¢8ÌäÌÜ¤Î¡Ö¾¼ÏÂ8Ç¯¡¢¡Ö¤ê¤¯¤í¡¼¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÎÅ¹¡×¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡¢À¾Â¼Î¦Ïº¤¬ÃÂÀ¸¡£¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤Î¾Æ°õ¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¤´ËÜ¿Í¤Ç¤¹¡£¼¡¤Î¤¦¤Á¡¢À¾Â¼Î¦Ïº¤Ï¤É¤ì¡©¡×¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Ç¤ÏÁªÂò»èD¤Ë¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ÎÉðÀîÃÒÈþ¥¢¥Ê¤ÎÉ×¤¬²ÆÊÔ¤ËÂ³¤ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼«Í³ËÛÊü¤Ê¥¸¥ß¡¼¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¥È¡¼¥¯¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢Â¼¾å¤Ï¡Ö¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤â¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤ë¤ó¤ä¡Ä¡×¤ÈÀä¶ç¡£¥¸¥ß¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¤âÁ´³«¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æº£²ó¡¢¡Ø¥¯¥¤¥º¡ª¾¼ÏÂ100Ç¯¡Ù¤«¤é¥Ë¥å¡¼¥¹¥¿¡¼¡È¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ü¡¼¥¤¥º¡É¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¡£½ÐÂê¼Ô¤È¤·¤ÆÂç³èÌö¤¹¤ëÈà¤é¤Î¡¢¤¿¤À¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ê!?¡ËÊ·°Ïµ¤¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÂçÇú¾Ð¤¬¤ï¤µ¯¤³¤ë¡£
¡¡ÀÎ²û¤«¤·¤Î¾¼ÏÂ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ê¿À®¡¦ÎáÏÂÀ¤Âå¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤â³Ú¤·¤á¤ë¡Ø¥¯¥¤¥º¡ª¾¼ÏÂ100Ç¯¡Ù¡£½©ÊÔ¤Î¥È¥Ã¥×¾Þ¤Ëµ±¤¯¤Î¤Ï¤Ï¤¿¤·¤Æ¡£
¢£Â¼¾å¿®¸Þ¥³¥á¥ó¥È
¡½¡½½©ÊÔ¤Ç¤Ïº£°æ¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¥«¤µ¤ó°Ê³°¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¬¤é¤ê¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ýÏ¿¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È°ã¤¦¤È´¶¤¸¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¼ýÏ¿¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¡Ö½ÕÊÔ¡×¡¢¡Ö²ÆÊÔ¡×¤È¤½¤ó¤Ê¤ËÂçº¹¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÈÖÁÈ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡£¤¿¤À¡¢²óÅú¼Ô¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÎÀ¤Âå¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊÕ¤¬¿·Á¯Ì£¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½º£²ó¤ÏµÈËÜ¿·´î·à¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢ÅçÌÚ¾ùÆó¤µ¤ó¤ÎÌäÂê¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â¼¾å¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾¼ÏÂ¤Î·Ý¿Í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤á¤À¤«»Õ¾¢¤«¤Ê¡£¤½¤ì¤«¤é´²Ê¿»Õ¾¢¤Ï¾®³Ø¹»¤Îº¢¤Ï¤É¤ó¤Ô¤·¤ã¤Ç¡¢¿·´î·à¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤ä¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¤·¤«¤·ÅçÌÚ¤µ¤ó¤Î¥®¥ã¥°¤¬¥¯¥¤¥º¤È¤·¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤ë»þÂå¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤¹¤´¤¯ÉÔ»×µÄ¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½ÈÖÁÈ¤ÎÆÃÄ§¤Î£±¤Ä¤Ë¡¢Âçºå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤Ö¤ÃÈô¤ó¤ÀVTRÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¿·¤¿¤Ë½ÐÂê¼Ô¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡È¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ü¡¼¥¤¥º¡É¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¤»¤Ã¤«¤¯¤Î°ïºà¤Ê¤Î¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¶Ê¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ó¤ÊËüÇ½·¿¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¤Þ¤µ¤«Âçºå¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï¡£ÉáÄÌ¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¼ã¼ê¥¿¥ì¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤é¤Á¤ç¤Ã¤È´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤ÆÎÏ¤ß½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ó¤Ê¤Ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ç²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¥ª¥â¥í¥¤¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Î¥ì¥ó¥¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÈÌµÍý¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤½¤³¤Î³èÌö¤ò¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
