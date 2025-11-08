Æü¸þºä46²ÏÅÄÍÛºÚ¡¢2nd¼Ì¿¿½¸È¯ÇäµÇ°¡ÈÀ¸ÇÛ¿®¡ÉÂè3ÃÆ·èÄê¡¡¥Ô¥ó¥¯¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤ÎÆÃÅµ¥Ý¥¹¥¿¡¼¸ø³«
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Æü¸þºä46¤Î²ÏÅÄÍÛºÚ¡Ê24¡Ë¤Î2nd¼Ì¿¿½¸¡Ø¥Æ¥¤¥¯¥ª¥Õ¡Ù¡ÊÃÝ½ñË¼¡Ë¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢È¯ÇäÆüÅöÆü¤Ç¤¢¤ë11Æü¸á¸å8»þº¢¤«¤éYouTube¤Ç¤ÎÀ¸ÇÛ¿®Âè3ÃÆ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú°ìÍ÷¡Û40ËçÄ¶¡ª²ò¶ØºÑ¤ß¤ÎÆÃÅµ¡õÀè¹Ô¥«¥Ã¥È
¡¡ÇÛ¿®Æü¤Ë¼Ì¿¿½¸¤òÍ½Ìó¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¸ÂÄê¥Ý¥¹¥¿¡¼¡×¤È¡Ö¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Æþ¤ê¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É¡×¤¬ÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÉÕ¤¯¡£º£²ó¤ÎÆÃÅµ¤È¤Ê¤ëB3¥µ¥¤¥ºÀÞ¤êÌÜ¤Ê¤·¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢¼Ì¿¿½¸Ì¤¼ýÏ¿¥«¥Ã¥È¡£Á¡ºÙ¤Ê¥ì¡¼¥¹¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥Ô¥å¥¢¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë²ÏÅÄ¡£¿´¤òµö¤·¤Æ¤¤¤ëÁê¼ê¤Ë¤À¤«¤é¤³¤½¸«¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¶þÂ÷¤Î¤Ê¤¤¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ë²Ã¤¨WÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢Æü¸þºä46Â´¶È¤ò·Þ¤¨¤ë²ÏÅÄ¤¬¤ª¤Ò¤µ¤Þ¤Ø¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤ò¹þ¤á¤Æ½ñ¤¤¤¿Ä¾É®¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥×¥ê¥ó¥ÈÆþ¤ê¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£WÆÃÅµ¤Ï¡¢11·î11Æü¤Î¤ß¤ÎSony Music Shop¸ÂÄê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ËÜ¼Ì¿¿½¸¤Ï¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¤Ç¥ª¡¼¥ë¥í¥±¤ò´º¹Ô¡£ËÌ²¤¤ÎÃÏ¤òÎ¹¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÌµËÉÈ÷¤Ê¾Ð´é¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¡¢²ÃÆþÅö½é¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÂç¿Í¤Î¥É¥¤Ã¤È¤¹¤ë´é¤Ä¤¤Þ¤Ç¡¢Åù¿ÈÂç¤Î²ÏÅÄ¤ÎÉ½¾ð¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¼ýÏ¿¡£¼ê¤Ë¤·¤¿¿Í¤¬¤á¤¯¤ë¤¿¤Ó¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢½é¤á¤Æ¤Î¡È¤ª¤Ò¤Ê¡É¤¬ËþºÜ¤Î»×¤ï¤ºÊú¤¤·¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê°ìºý¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú°ìÍ÷¡Û40ËçÄ¶¡ª²ò¶ØºÑ¤ß¤ÎÆÃÅµ¡õÀè¹Ô¥«¥Ã¥È
¡¡ÇÛ¿®Æü¤Ë¼Ì¿¿½¸¤òÍ½Ìó¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¸ÂÄê¥Ý¥¹¥¿¡¼¡×¤È¡Ö¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Æþ¤ê¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É¡×¤¬ÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÉÕ¤¯¡£º£²ó¤ÎÆÃÅµ¤È¤Ê¤ëB3¥µ¥¤¥ºÀÞ¤êÌÜ¤Ê¤·¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢¼Ì¿¿½¸Ì¤¼ýÏ¿¥«¥Ã¥È¡£Á¡ºÙ¤Ê¥ì¡¼¥¹¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥Ô¥å¥¢¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë²ÏÅÄ¡£¿´¤òµö¤·¤Æ¤¤¤ëÁê¼ê¤Ë¤À¤«¤é¤³¤½¸«¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¶þÂ÷¤Î¤Ê¤¤¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ¼Ì¿¿½¸¤Ï¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¤Ç¥ª¡¼¥ë¥í¥±¤ò´º¹Ô¡£ËÌ²¤¤ÎÃÏ¤òÎ¹¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÌµËÉÈ÷¤Ê¾Ð´é¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¡¢²ÃÆþÅö½é¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÂç¿Í¤Î¥É¥¤Ã¤È¤¹¤ë´é¤Ä¤¤Þ¤Ç¡¢Åù¿ÈÂç¤Î²ÏÅÄ¤ÎÉ½¾ð¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¼ýÏ¿¡£¼ê¤Ë¤·¤¿¿Í¤¬¤á¤¯¤ë¤¿¤Ó¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢½é¤á¤Æ¤Î¡È¤ª¤Ò¤Ê¡É¤¬ËþºÜ¤Î»×¤ï¤ºÊú¤¤·¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê°ìºý¤È¤Ê¤ë¡£