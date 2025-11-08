けさ、東京・三鷹市の京王井の頭線の沿線で火災があり、線路の枕木などが燃えました。井の頭線は今も一部の区間で運転を見合わせていて、再開の見通しは立っていません。

オレンジ色の炎が激しく広がり、真っ黒な煙が立ちのぼっています。現場は、線路のすぐ近くで、列車が立ち往生しています。

きょう午前7時50分ごろ、三鷹市井の頭で「工事現場が燃えている」と119番通報がありました。

警視庁などによりますと、火はおよそ1時間後にほぼ消し止められましたが、工事現場の発電機が燃えたほか、井の頭線の線路の枕木に燃え移りました。

この火災によるけが人はおらず、井の頭線の乗客も緊急停止した列車から避難して無事でした。

工事現場では午前4時ごろまで橋の塗装作業が行われていましたが、火災の発生当時は誰も人がいなかったということです。警視庁と東京消防庁は、出火原因を調べています。

井の頭線は現在、吉祥寺と富士見ヶ丘の間の上下線で運転を見合わせていて、急行の運転はすべて取り止めています。京王電鉄によりますと、現在も安全点検が続いていて、運転再開の見通しは立っていないということです。