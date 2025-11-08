結婚25年目の滝沢眞規子、夫婦円満の秘訣とは？「自分がやってほしいことは相手にも…」

11月6日放送のフジテレビ系『トークィーンズ』に、滝沢眞規子が出演。夫婦の関係性についての考え方を明かした。

現在、結婚25年目だという滝沢は、番組の事前取材VTRの中で、「夫婦って男性と女性じゃなくなるみたいな、“家族”みたいなことをおっしゃる方もいると思うんですけど」「変な意味じゃなくて、男性と女性でいるってすごい大事なことだと思うんです」と、自身の考える夫婦のあり方について切り出した。

続けて、「素敵だなと思ったら『素敵だね、今日もカッコいいね』とか言うし。やっぱり自分がしてほしいじゃない。『可愛いね』って言ってもらいたいじゃないですか」「なので、自分がやってほしいことは相手にもして。それも思いやりの1つだと思うんですけど」とコメント。

また、“夫と喧嘩することはないのか”という質問には、「あんまりないですよね。ちょっと私がせっかちで、あちら側のんびりさんなので、そのスピード感が合わなくてちょっとイラつく時はあるんですけど、やいやい喧嘩みたいなのはしたことないですね」と明かしていた。