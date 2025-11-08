チェジュ航空は、大阪/関西〜ソウル/仁川線を冬スケジュールに1日最大7往復運航する。

冬スケジュールからは1日3往復を増便した。日本と韓国を結ぶ航空会社では最多便数となる。2024年にチェジュ航空を利用して韓国を訪れた日本人のうち、大阪/関西発着が29.5％を占めた。

大阪/関西にはこの他に、大阪/関西〜ソウル/金浦線を1日2往復、大阪/関西〜釜山線を週17往復運航し、1日最大11往復を乗り入れる。

チェジュ航空では、「仁川〜大阪線は日韓双方の旅行者にとって人気の高い路線であり、今回の増便により、より多彩なスケジュールを提供できるようになった。今後も路線拡大と旅客利便性の向上を通じて日韓路線における当社のポジションを強化していく」としている。

■ダイヤ

7C1396 大阪/関西（09：00）〜ソウル/仁川（11：00）

7C1302 大阪/関西（09：50）〜ソウル/仁川（11：50）

7C1392 大阪/関西（10：50）〜ソウル/仁川（12：50）

7C1304 大阪/関西（11：50）〜ソウル/仁川（12：50）

7C1316 大阪/関西（13：05）〜ソウル/仁川（15：15）

7C1394 大阪/関西（17：00）〜ソウル/仁川（19：05）

7C1306 大阪/関西（19：40）〜ソウル/仁川（21：40）／毎日（〜12月21日）、水・土（12月22日〜2026年3月28日）

7C1301 ソウル/仁川（07：00）〜大阪/関西（09：00）

7C1391 ソウル/仁川（08：05）〜大阪/関西（09：40）

7C1303 ソウル/仁川（09：10）〜大阪/関西（11：00）

7C1315 ソウル/仁川（10：15）〜大阪/関西（12：05）

7C1393 ソウル/仁川（14：10）〜大阪/関西（15：50）

7C1305 ソウル/仁川（16：55）〜大阪/関西（18：40）／毎日（〜12月21日）、水・土（12月22日〜2026年3月28日）

7C1395 ソウル/仁川（19：10）〜大阪/関西（20：55）