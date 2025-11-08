¡Ö¾Íè¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¯¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡×µî½¢ÃíÌÜ¡¢DeNA32ºÐ³°Ìî¼ê¤ËµåÃÄOB¤«¤éÇ®Îõ»ÄÎ±Í×ÀÁ¡¡¡Ö¤³¤Î2²¯¤ÏÀäÂÐ¡¢µÕÅ¾¤Ç¤¤ë¡×
·¬¸¶¤Ïºòµ¨¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºMVP¤Ë¤âµ±¤¤¤¿¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡º£µ¨¤ÎFAÍ»ñ³Ê¼Ô¤¬¸¢Íø¹Ô»È¤Î¤¿¤á¤Î¿½ÀÁ¤¬10·î31Æü¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°2°Ì¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é¤ÏÆâÌî¼ê¤ÎÀÐ°æ°ìÀ®¤¬FA¸¢¤ò¹Ô»È¤¹¤ë¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£11·î11Æü¤Þ¤Ç¤ËºßÀÒµåÃÄ¤Ë°Õ»×¤òÅÁ¤¨¤ì¤Ð¡¢Íâ12Æü¤ËÀë¸À¹Ô»ÈÁª¼ê¤È¤·¤Æ¸ø¼¨¤µ¤ì¡¢Â¾µåÃÄ¤È¸ò¾Ä¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÚFAÀïÀþ2025¡Û³ÚÅ·Â§ËÜ¡¦ÃæÆü¾¾ÍÕ¤¬FA¹Ô»È/ºå¿À¶áËÜ¡¦µð¿ÍÃæÀî¤¬½Ï¹Í¤Ø¡Øº£Ç¯FA¤·¤Ê¤¤¤Î¤ÏÁª¼ê¤È¤·¤ÆÌÞÂÎÌµ¤¤!!¡Ù¹âÌÚË¥¤¥Á¥ª¥·¤ÎÁª¼ê¤Ï¡Ä¡©
¡¡Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÄ¹Ç¯´èÄ¥¤Ã¤¿¾Ú¤Ç¤¢¤ê¡¢¶áÇ¯¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤âÁª¼ê¤Î°Õ»×¤òÂº½Å¤¹¤ëÎ®¤ì¤â¤¢¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤ÎFAÀïÀþ¡¢ÃíÌÜ¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æµå³¦Æâ¤«¤é¤â¹Í»¡¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡
¡¡¸½Ìò»þÂå¤ÏÂçÍÎ¡Ê¸½DeNA¡Ë¤Ç³èÌö¡¢°úÂà¸å¤ÏÆüËÜÂåÉ½¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢¸½ºß¤ÏÌîµå²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¹âÌÚË»á¤Ï11·î4Æü¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡Ö¡ÚFAÀïÀþ2025¡Û³ÚÅ·Â§ËÜ¡¦ÃæÆü¾¾ÍÕ¤¬FA¹Ô»È¡¿ºå¿À¶áËÜ¡¦µð¿ÍÃæÀî¤¬½Ï¹Í¤Ø¡Øº£Ç¯FA¤·¤Ê¤¤¤Î¤ÏÁª¼ê¤È¤·¤ÆÌÞÂÎ¤Ê¤¤!!¡Ù¹âÌÚË¥¤¥Á¥ª¥·¤ÎÁª¼ê¤Ï¡Ä?¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¹¹¿·¡£º£µ¨¤ÎFA¼èÆÀÁª¼ê¤ËÂÐ¤·¤ÆÆÈ¼«¤Î¸«²ò¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°2°Ì¡¢Íèµ¨¤«¤éÁêÀîÎ¼Æó´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëDeNA¤Ç¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥ó³°Ìî¼ê¤Î·¬¸¶¾»Ö¤¬FA¥¤¥ä¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·¬¸¶¤Ë´Ø¤·¤ÆµåÃÄOB¤Ç¤â¤¢¤ë¹âÌÚ»á¤Ï°ÊÁ°¤ÎÆ°²è¤Ç¤â¡¢°¦¾ð¤ò¹þ¤á¤Æü¥ÀäÂÐ»ÄÎ±ü¥¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¹¹¿·¤·¤¿Æ°²è¤Ç¤â¡Ö·¬¸¶¤âDeNA¤Î´é¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¤Æ¡¡¾Íè¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¯¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡×¡Ö¤½¤ì¤À¤±¤Î¥¬¥Ã¥Ä¤â¤¢¤ë¤·¿ÍÊÁ¤â¤¤¤¤ ¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤è¡×¤È°ú¤Â³¤¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë»Ä¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¥Á¡¼¥à¥ê¡¼¥À¡¼¤âÌ³¤á¤é¤ì¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥ó¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸Ç¤á¤é¤ì¤ë¼éÈ÷ÎÏ¤Ï²¾¤ËÀë¸À¤¹¤ì¤ÐÁèÃ¥Àï¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£º£µ¨¤Ï106»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡¢ÂÇÎ¨.284¡¢6ËÜÎÝÂÇ¡¢10ÅðÎÝ¡¢27ÂÇÅÀ¡£
¡¡º£¸å¤ÎÂ¾µåÃÄ¤È¤Î¥Þ¥Í¡¼¥²¡¼¥à¤â¹âÌÚ»á¤ÏÁÛÄê¡£¡ÖÌÜÀè¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐDeNA¤¬¡ÊÁí³Û¡Ë10²¯½Ð¤·¤Þ¤¹¡¡¤³¤Ã¤Á¤ÎµåÃÄ¤Ï12²¯½Ð¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö2²¯¡Ê¤Îº¹¡Ë¤ÏÂç¤¤¤¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¾ÍèÅª¤Ë¿Í¤Î´Ø¤ï¤êÊý¤È¤«¿§¡¹¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¤é¡¢¤³¤Î2²¯¤ÏÀäÂÐµÕÅ¾¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀ¸¤¨È´¤¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤²ÁÃÍ¡¢»ñ»º¤ÏÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¿·µÏ¿¤È¤Ê¤ë5»î¹çÏ¢Â³ÂÇÅÀ¤Ç¥·¥ê¡¼¥ºMVP¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¹¶¼é¤È¤â¤Ë¥¬¥Ã¥Ä¤¢¤Õ¤ì¤ë¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇµåÃÄ¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¹âÌÚ»á¤â°ÊÁ°¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢FA¤ÏËÜ¿Í¤¬»ý¤Ä¸¢Íø¤Ç¤¢¤ê¡¢½Ï¹Í¤·¤ÆÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¥Ç¥¹¥¿¡¼¥·¥ã¥Ý¡¼¥º¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡£ÇØÈÖ¹æ1¤Îµî½¢¤Ë°ú¤Â³¤¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡ÎÊ¸¡¿¹½À®¡§¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ï