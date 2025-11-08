FA»Ô¾ì¤Î¡ÈÌÜ¶Ì¡É¥¿¥Ã¥«¡¼¡¢10Ç¯°Ê¾å¤Î¡ÖÄ¹´ü·ÀÌó¡×¤òË¾¤à²ÄÇ½À¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¡Ö³ÍÆÀ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×ÊÆµ¼Ô¤¬¸«²ò
¥¿¥Ã¥«¡¼¤ÏÄ¹´ü·ÀÌó¤òË¾¤à²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÊÆµ¼Ô¤¬¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤¿(C)Getty Images
¡¡º£¥ª¥Õ¤ÎFA»Ô¾ì¤ÎÌÜ¶Ì¤È¤µ¤ì¤¿¥«¥Ö¥¹¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤Ï¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ØESPN¡Ù¤Î¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ñ¥Ã¥µ¥óµ¼Ô¤Ï¡¢ÊÆ¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡ØThe Rich Eisen Show¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢YouTube¤ÎÆ°²èÆâ¤Ç¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥¿¥Ã¥«¡¼³ÍÆÀ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±µ¼Ô¤Ï¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¿¥Ã¥«¡¼¤ÏÇ¯Îð¤¬¤Þ¤À¼ã¤¯¡¢¤³¤ì¤¬¼«Ê¬¤ÎÂç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬Ë¾¤àÃ»´ü¤ÇÇ¯Êð¤Î¹â¤¤·ÀÌó¤è¤ê¤â¡¢10Ç¯·ÀÌó¡¢¤¤¤ä11Ç¯¡¢12Ç¯·ÀÌó¤òµá¤á¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È¤ÈÆ±ÄøÅÙ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ë¤»¤è¡¢¤½¤ì¤Ë¶á¤¤·ÀÌó¤òË¾¤à¤Ï¤º¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢15Ç¯7²¯6500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1147²¯5000Ëü±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¤·¤¿¥½¥È¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ë¤»¤è¡¢10Ç¯°Ê¾å¤ÎÄ¹´ü·ÀÌó¤òË¾¤à¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¤³¤ì¤Ë±þ¤¸¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢Æ±µ¼Ô¤Î¸«²ò¤Ç¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÅ¬¤µ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¤¬1Ç¯1700Ëü¥É¥ë¡ÊÌó25²¯±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¤¬¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÏÂÇÎ¨2³ä¤Ë¤âÆÏ¤«¤º¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥í¡¼¥¹¥¿¡¼³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£³°Ìî¼ê¤ÏÊä¶¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤¦¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
[文/構成:ココカラネクスト編集部]